(EKSKLUZIVNO/FOTO) Uhićeni haker Kristijan (19) pripadnik je COOL generacije: Povezao se s ubojitim mračnjacima i pisao o svom spolovilu bez srama

Autor: I.D.M.

Uhićeni 19-godišnji haker Kristijan R. zvani Kris iz Zaprešića prije nego što je uhićen od hrvatske policije po nalogu Europola, ostavio je brojne tragove o svojim negativnim aktivnostima na društvenim mrežama. Prvi smo u Hrvatskoj otkrili lik i djelo vlasnika inkriminiranog Webstressera, a sada donosimo nove šokantne pojednosti o tom, dojučer, anonimnom mladiću. Na jednoj stranici koja je vrlo popularna kod mlade hrvatske generacije odrasle bez nadzora i odgojno zanemarene, a što znači opsjednute selfiejima i demonima, praćenjem i objavama na Youtube kanalima, internetskim nasilnim igricama i svim onim što se danas naziva COOL generacijom, ostavio je ilustrativne rečenice o sebi i svom svjetonazoru.

Tako je objavio kako se najviše boji cura s brkovima. Deklarirao se kao perverznjak i popratio to izrazima “Add me akosiza hotdop”. Ovo bi u prijevodu značilo dodaj me (add me na engleskom) ako si za (akosiza) hot dop – hotdop. Termin hot dop je za korisnike na internetu prepoznatljiv u kontekstu brzinskog seksa, napaljenosti i slično o čemu svjedoče stranice s tim imenom. No, dop označava i kraticu za heroin pa nije posve jasno je li Facebook stranica koja promovira hot dop odmah – posrednička za okupljenu zajednicu u prvom ili drugom smislu.

Uhićeni Kris iz Zaprešića napisao je kako je visok 179 cm te se vjerojatno našalio kako sa stanovitom Helenom ima djecu. Napisao je da s Lorenom D. (napisano puno prezime) “muti jaja” te objavio sliku neke zgodne cure ispred nespremljenog kreveta. Naglasio je da bi na internetu pratio Anitu Virant i Leona Globleka. K tomu je prostačio o svojoj intimnoj zoni i tretmanu koji u tom smislu primjenjuje ali to nije za eksplicitnu objavu. Ovaj navod ionako više služi tomu da se pojedinci u hrvatskom društvu pokušaju osvijestiti po pitanju nove hrvatske generacije kojoj je In – prostačiti a Out – biti pristojan.

Uhićeni 19-godišnji K.R. je dakle tipični predstavnik te famozne tzv. Cool generacije koja je više odrastala s bezobzirnim viralnim likovima na internetu, koja je osobnu kulturu i pristojnost zamijenila prostačenjima, te koja se natječe izostankom srama po pitanju intimnosti kako u privatnoj sferi tako i na društvenim mrežama. Kris je također neke svoje znance označavao “pederčinama”, navodio tko se seksa s maloljetnicama te si poželio morskog psa kao ljubimca.

Sudeći po društvenim mrežama nije volio ni školu. “Fuck school, fuck all this bullshit”, tako je glasio njegov potpis na Instagramu. Na Faceu je pod zadnje objavio da je u vezi s Katarinom A. (puno prezime dostupno na Fecbook profilu). Ta djevojka sudeći po njezinom službenom profilu nije imala ništa sa svijetom kojem je u stvarnosti te na društvenim mrežama pripadao K.R.

Sudeći po njegovom Google+ profilu mladi Zaprešićan volio je Call od Duty jer je tu sliku izabrao kao svoju profilnu.. Call of Duty je serijal računalnih igara koje su po žanru pucačine u prvom licu. Serijal je započeo na PC-u, a poslije su ga programeri i razvijatelji proširili na kućne konzole te dlanovne konzole. Dakle, i ovo je jedna potvrda kako prekomjerna konzumacija scena internetskog nasilja bilo na društvenim mrežama ili na konzolama, ukoliko se odvija bez filtriranja odraslih osoba, lako od maloljetnika može napraviti prijestupnika svjetskih razmjera.

Pretraga internetskih prijatelja K.R. dovela nas je do šokantnih prizora. Primjerice, njegov prijatelj D.P. koji je na Face profilno dostupan preko psa krvoločne pasmine objavljuje fotografiju s dva pištolja i potpisom “Bog i Hrvati”.

Također, i druge njegove fotografije imaju karakter jezivosti poput jedne sablasne slike s šminkom kostura. D.P. je preko Facea povezan s Crnim Hansom kojem je program srušiti Zdravka Mamića. Primjerice, Crni Hans objavljuje poklič DOSTA u kojem je u slovo O ukomponirana Mamićeva slika. Pretpostavimo da se radi o ekipi ekstremnih nogometnih huligana bez jasne profesije. Primjerice, taj lik o sebi nije naveo ništa osim da je iz Zagreba te objavio sliku s visoko podignutom ispruženom rukom. O njegovom liku i djelu svjedoči i rečenica: “Jeb…. majku Bandiću i njegovim kineskim tramvajima”. Dakle, o kakvoj se zajednici povezanoj preka Facea i drugih mreža radi, posve je jasno iz njihovog vokabulara te preokupacija.

Sličan Krisu bio je i njegov kompanjon iz Srbije Jovan Mirković koji se na Faceu promovirao s alternativnim profilima. Zajednica ljudi koju su Mirković i Kris iz Zaprešića okupljali na internetu vrlo je šarolika no imaju zajedničke poveznice.

Primjerice, više osoba je povezano s poslodavcem Samp-om, odnosno istoimenom Face stranicom Ako se pogleda profil SAMP-a vidi se da je tamo istaknuta video igrica Grand Theft Auto te druge kompjutorske animacije s prizorima nasilja, obračuna, upada u stanove….. Insideri kažu da su spomenuta igrica te takve i slične stranice nadahnule i educirale nove naraštaje na krađe.

Zato roditelji oprez, ako propustite nadzor nad svojom djecom u tinejdžerskoj dobi, lako biste mogli doživjeti sudbinu roditelja netom uhićenog K.R. iz Zaprešića