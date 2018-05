EKSKLUZIVNO: ŠAVORIĆEV ured plaćen da SMISLI RAZLOGE ZA OTKAZ prijavljivaču PLJAČKE U IMUNOLOŠKOM!

Autor: Damir Kramarić

Odjeci afere ‘Hotmail‘, preko koje je javnost doznala da je kontaminirani ‘Lex Agrokor’ pisao premijerov školski kolega, već kažnjavani odvjetnik Boris Šavorić, a ne Martina Dalić, kako je tvrdila, još se nisu stišali, a već smo doznali nove zanimljive detalje o istom odvjetniku, odnosno o odvjetničkom uredu Šavorić i partneri.

Imunolog i prijavljivač korupcije, dr. sc. Srećko Sladoljev, upozorio nas je da je odvjetnički ured ‘Šavorić i partneri’ prije 11 godina ‘pisao prvi Lex u Hrvatskoj’, odnosno da je Uprava Imunološkog zavoda angažirala upravo taj odvjetnički ured kako bi izmislili razloge za otkaz članu NO-a – Srećku Sladoljevu, koji je upozoravao na brojne štetne radnje, odnosno na korupciju i pljačku Imunološkog zavoda!

Srećko Sladoljev ponudio je i dokaze: troškovnik Odvjetničkog ureda Šavorić i partneri iz kolovoza 2007. godine, odnosno ‘Specifikaciju aktivnosti i utrošenih sati’ odvjetnika Mislava Polića, u kojem su naznačeni datumi kada je Šavorićev odvjetnik razgovarao s tadašnjom direktoricom Imunološkog, Tatjanom Sindik Milošević, ‘o mogućnosti otkazivanja ugovora o radu dr. Srećku Sladoljevu’.

U troškovniku su naznačeni datumi kada je odvjetnik pregledavao dokumentaciju dr. Sladoljeva, kada je istraživao sudsku praksu ‘u pogledu mogućnosti otkazivanja ugovora o radu Sladoljevu’, kada je pisao e-mail direktorici i telefonski razgovarao s njom ‘u pogledu ugovora o radu dr. Sladoljeva’, kao i datum kada je odvjetnik Polić izrađivao sporazumni raskid postojećeg ugovora o radu za Sladoljeva!

Na sve te aktivnosti Šavorićev je odvjetnik, sudeći prema troškovniku, potrošio devet i pol sati, nakon čega je Upravu Imunološkog zavoda izvijestio da će ih to stajati 7.001,50 kuna (radni sat po 737 kuna), kako piše u dokumentu ‘Specifikacija aktivnosti i utrošenih sati, kolovoz 2007., Imunološki zavod d.d.‘, čiju kopiju posjedujemo i ovdje je objavljujemo.

Zbog ukazivanja na pljačku, NO ga htio smijeniti?!

”Kao član Nadzornog odbora zatražio sam Izvanrednu sjednicu NO zbog niza očitih “štetnih radnji” navodeći pritom i imena i dokaze. Naravno, to nije “prošlo” iako je zakon prilično jasan i oštar: “kada član NO zatraži sjednicu zbog neke štete u firmi, sjednica se mora zakazati odmah, a održati unutar 15 dana”.

Umjesto sjednice, NO je preko Radničkog vijeća tražio moju smjenu zbog “opstrukcije rada NO”, a Uprava tražila razloge za izvanredni otkaz. I tako je nastao “Lex Imunološki zavod” da se nepoćudnom članu NO izmisli razlog za otkaz. “Lex” je povjeren odvjetničkom uredu “Šavorić i partneri“. Gospodin Šavorić bio je zet, ne znam da li je i danas, financijskog direktora Imunološkog zavoda Damira Požnjaka, a ovaj prijatelj predsjednika NO Marijana Kovačića, financijskog direktora HZZO-a.

Dokument sam izvjesio dva puta na Oglasnim pločama Imunološkog zavoda jer su ga potajno skidali”, ispričao nam je Sladoljev, o čijem smo sustavnom progonu i šikaniranju u Imunološkom zavodu – zbog prijavljivanja korupcije, opširno u više navrata pisali prije osam-devet godina na ovom portalu.

No, unatoč dobro plaćenom trudu, odvjetnici nisu uspjeli, prema svemu sudeći, smisliti valjane razloge za otkaz!

Šavorićevi odvjetnici sve u tajnosti rješavali s Upravom

”Čini se da im je taj „zadatak“ bio zahtjevniji od pisanja „Lex Agrokora“, komentira Sladoljev pa dodaje da je Odvjetnički ured sve u tajnosti rješavao s Upravom, ova pak s Nadzornim odborom Imunološkog zavoda (NO), a NO s političkom garniturom koja ga je postavila.

”Kao visoki dužnosnici državnih ustanova koje su poslovale s Imunološkim zavodom, svi članovi NO postavljeni su protuzakonito zbog teškog sukoba interesa. Na ovu okolnost više puta upozorio sam i njih osobno na zapisnik, ali i ministra zdravstva i njegove pomoćnike, ravnatelja HZZO-a, tadašnju premijerku Kosor i neke saborske zastupnike”, podsjeća imunolog, kojega su u to vrijeme odbijali zvati na sjednice Nadzornog odbora Imunološkog zavoda, iako je bio legalan član tog tijela!

Državna revizija potvrdila nepravilnosti i tražila povrat novca!

”Dvadeset mjeseci donosili su nezakonite odluke ne pozivajući jedinog legalnog i legitimnog člana na sjednice! Sve je započelo kada sam zbog manipulacija s javnom i „paralelnom“ nabavom, izvlačenjem dvostrukih provizija preko privatnika u državnom poslu nabave i distribucije cjepiva, deseterostrukog preplaćivanja računa, kupovine za osobne potrebe o trošku zavoda u salonima namještaja, podnio NO-u dokaze, naveo ljude i priložio fakture te zatražio Izvanrednu sjednicu NO zbog osnovane sumnje na korupciju. Umjesto sjednice zatražena je moja smjena, iako zakon naređuje da se takva sjednica ODMAH sazove a održi unutar 15 dana! Državna revizija kasnije je na 28 stranica potvrdila nepravilnosti, tražila povrat novca i smjenu Interne financijske kontrole, no Državno odvjetništvo sve je odbacilo u jednoj ili dvije rečenice!”, napominje poznati imunolog i ‘zviždač’.

Dodaje potom da je politički direktor iz kvote HDZ-a, inženjer prometa, ranije član smijenjene uprave HEP-a i pomoćnik ministra Kalmete, kasnije striktno slijedeći „Antikorupcijski“ program premijerke Kosor, „nagradio“ voditeljicu financijske kontrole tako što ju je postavio i za voditeljicu financijskog poslovanja!

Razotkrio aferu s cjepivom protiv svinjske gripe

Ista je, kaže, kasnije ispraznila blagajnu Imunološkog zavoda, gotovo 140,000 kn gotovine.

”Vladin program „nulte tolerancije na korupciju“ još je uvijek tolerira na mjestu voditeljice financijskih poslova Imunološkog zavoda!”, podsjeća imunolog kojega su, kao jednog od najuglednijih europskih prijavitelja korupcije, prije dvije godine pozvali u Bruxelles, gdje je govorio na sjednici Europskog parlamenta o razotkrivanju korupcijske afere s cjepivom protiv svinjske gripe. No, zbog ustrajnog ukazivanja na kriminal u Imunološkom zavodu, Sladoljev je bio suspendiran, a uporno su mu i kasnije htjeli uručiti i otkaz.

”Nakon nezakonite suspenzije, tražio se put da mi se suspenzija zamijeni izvanrednim otkazom! Iako suspendiran, čak dva puta dobio sam Upozorenje iz radnog odnosa koje prethodi otkazu! Najbizarnije upozorenje bilo je ono da sam „komunicirao s vanjskim institucijama bez dopuštenja Uprave“ zbog objave znanstvenog rada i to u području koje nema baš nikakve veze s poslovanjem tvrtke! Nakon odluke suda i povratka na Imunološki zavod uslijedila su još dva upozorenja iz radnog odnosa od direktora iz kvote HNS-a preko kojeg se Imunološki zavod, prema svemu sudeći, „namještao“ jednom privatniku. Umiješala se Visia Croatica i pomrsila planove. Kao odgovor, Vlada je bez obrazloženja poništila već provedeni natječaj i proizvela konstrukciju koja već 5 godina ništa ne radi – Imunološki zavod – javnu ustanovu. Bolji scenarij za krimić ne bi smislila ni Agatha Christe”, objašnjava Sladoljev.

I dalje marširaju u propast

Na pitanje, kako komentira činjenicu da je isti odvjetnički ured, koji je trebao odraditi prljavi posao u Imunološkom zavodu, danas favorit premijera Plenkovića i bivše potpredsjednice Vlade Martine Dalić, jer je odabran da radi iznimno važan zakon kao što je ‘Lex Agrokor’, Sladoljev odgovara da onaj tko nije uspio u pisanju relativno jednostavnog „Lex Imunološki zavod“, neće uspjeti ni s „Lex Agrokorom“!

”Ovdje se i dalje radi o poznatom „hrvatskom modelu“. Pitam vas, što su politika i biračko tijelo naučili u posljednjih dvadesetpet godina pogrešne politike? Ništa. Maršira se i dalje. U propast”, zaključuje dr. Sladoljev.

Boris Šavorić je, podsjetimo, središnja figura ‘gupe Borg‘, odnosno odvjetnik koji je, kako smo doznali iz objavljenih mailova, sudjelovao u neformalnoj grupi koja se bavila pisanjem zakona koji je poslije donio unosne poslove njemu, njegovim suradnicima (InterCapitalu) a ticala se i sudbine jednog od njegovih klijenata (ruske VTB banke).

Zbog mogućeg sukoba interesa, Hrvatska odvjetnička komora je protiv Šavorića lani pokrenula disciplinski postupak, koji još nije okončan. Valja napomenuti da je Viši disciplinski sud HOK-a ranije već kaznio Šavorića zbog teže povrede dužnosti i ugleda odvjetništva.

No, slučaj na koji nas je upozorio Sladoljev potvrđuje, nažalost, da je ranije kažnjavani odvjetnik (kao i njegov ured) već godinama prisutan u mnogim strateški važnim državnim tvrtkama i to, čini se, uglavnom tamo gdje se ne radi transparentno, gdje se prikrivaju mutne radnje i korupcija, gdje se pojedinci enormno bogate na račun hrvatskih građana i hrvatske države!

Odabir odvjetničkog ureda Šavorić i partneri za ‘spašavanja Agrokora’, nije, dakle, slučajnost.

Odvjetnički ured Šavorić ne odgovara na pitanja

”Je li točna informacija da je odvjetničku ured Šavorić i partneri angažiran tijekom 2007. godine od strane Uprave Imunološkog zavoda kako bi smislili razloge za izvanredni otkaz dr. Srećku Sladoljevu, tadašnjem članu NO-a Imunološkog zavoda, koji je argumentirano ukazivao na štetne radnje, odnosno na pljačku Imunološkog zavoda?

Kako komentirate činjenicu da postoji troškovnik (specifikacija aktivnosti i utrošenih sati) odvjetničkog ureda Šavorić i partneri, odnosno odvjetnika Mislava Polića, u kojem stoji da je odvjetnik Polić razgovarao s tadašnjom direktoricom Imunološkog zavoda, Sindik Milošević ‘u pogledu mogućnosti smjene voditelja Odsjeka Interferona, g. Srećka Sladoljeva, zatim kako komentirate postojanje stavke u troškovniku: ‘Istraživanje sudske prakse u pogledu mogućnosti otkazivanja ugovora o radu dr. Sladoljevu… i slične stavke?

Jesu li odvjetnici odvjetničkog ureda Šavorić i partneri uspjeli smisliti razloge za otkaz ili premještaj dr. Sladoljeva?

Ne mislite li u uredu Šavorić i partneri da je ovakvo smišljanje razloga za otkaz čovjeku koji je samo upozoravao na pljačku tvrtke u državnom vlasništvu, suprotno moralu i odvjetničkoj etici?”, upitali smo odvjetnika Borisa Šavorića u e-mailu kojega smo još u utorak ujutro, 29. svibnja, poslali u njegov ured.

Do objavljivanja ovog teksta, nikakav odgovor nije stigao.