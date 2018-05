(EKSKLUZIVNO) HASSAN DIAB: ‘Assad mi je rekao da će INA-i vratiti naftne bušotine, no Hrvate to očito ne zanima’

Autor: Dnevno

HND je šokantno za novinara godine nagradio Maju Sever, a svjetsku ekskluzivu razgovora s najtraženijim čovjekom na svijetu kojeg je citirao i Donald Trump društvo novinara nagradilo je tek trećim mjestom.

No to nije spriječilo Hassana Diaba da iznese do sada nepoznate činjenice vezane uz intervju. “Nisam vjerovao da će se razgovor doista dogoditi, bio je i prvi april. Dođeš tamo i počinju pripreme a’la James Bond. Dođi u hotel, uzmi sirijski broj, dođi ovdje, dođi ondje. Svaki dan dolazi crni Mercedes s dva dvometraša, ispitivanje, dani pripreme. I dolazi dan intervjua – znaju da nemam eksploziv, ne planiram atentat, nemam prislušne uređaje, nisam špijun. I dolazi dan razgovora. A meni ne daju ništa, ni olovku, ni mobitel, ni sat. Ali moram priznati – ovo je prvi puta da mi je netko asistirao u izvođenju intervjua. Putovali smo na planinu iznad Damaska, u jednu palaču. Putuješ i ne vjeruješ da ćeš doista uspjeti izvršiti posao. A granate cijelo vrijeme padaju. Džihadisti drže centar grada, a mi idemo u palaču udaljenu 500 metara zračne linije od Gute.”

“Dođeš u dvorište, misliš da ćeš prolaziti kroz tunele, kanale, zaštitu… Idem ja i prolazim kroz vrata. A pored vrata on! Assad! Supruga cijelu noć priprema što će reći… U trideset godina unatoč svoj toj pripremi imao sam tremu. Otvaraš vrata, a pred vratima te najtraženiji čovjek na svijetu pita kako si i jesi li umoran. Assad je izuzetno inteligentna osoba, sve zna. Razgovarali smo prije intervjua 45 minuta o svemu. Imaju izuzetno moćnu obavještajnu službu i znaju kako je izgledao transfer oružja. Nije striktno naveo imena ali je rekao da mnogi političari u EU ne razumiju američku politiku. Iskoriste te i odbace te kao krpu. Rekao je da je ministrica vanjskih poslova RH vjerovala da bi mogla postati glavna tajnica UN-a pa je iz tih razloga to radila. Ali je odmah i dodao da se tako što neće dogoditi. I nije. Zna tko je platio i transferirao oružje, tko je u Zagrebu dogovarao i dobivao provizije. On ne može opstati bez takvih informacija. Bez obzira na sve izuzetno cijeni Hrvatsku. Za mnoge novinare ispao sam papak jer ga nisam pitao za INA-u. No jesam. Prije intervjua. Molio me je da ga to ne pitam u razgovoru jer ću ga dovesti u neugodnu situaciju.”

“Ovdje prvi puta govorim o tome… Rekao je da su mu Hrvati i dalje prijatelji iako su mu okrenuli leđa. No to ne znači da nam neće vratiti naftna polja. Dolazio je pritisak i od Rusa i od Iranaca – oni su htjeli ta polja u koncesiju. Odlučio je da to ostane Hrvatima. No, je li Hrvatska od intervjua pokazala ikakvu volju ili zainteresiranost za povrat polja? Ne znam što se tu događa?! Trump krši međunarodna prava bez dozvole UN-a, a mi mu dajemo potporu. Tko smo mi i zašto padamo na takvim ispitima? Što smo time dobili? Pohvalu? A interesi? Pa sve naftne kompanije koje su napustile Siriju 2012. nisu se vratile doma već su dobile posao u Saudijskoj Arabiji ili zemljama zaljeva. Svi! Osim jedne. INA-e. Za nametanje sankcija Siriji dobije se nešto zauzvrat. Naša politika je posve promašena. Katastrofalna vanjska politika. Ni nemamo je, nemamo smjera. Sjećam se Vesne Pusić kako nakon povratka iz SAD-a veli na aerodromu da će uvesti sankcije na uvoz nafte iz Irana. Znate koliko nafte uvozimo iz Irana?! Ni pola litre! Obično dodvoravanje Amerikancima.”