EGZOTIČNE ZMIJE NA BAKRU!? Prijeti moguća najezda, a institucije prebacuju odgovornost

Autor: dnevno.hr

U utorak je prolaznik na terminalu Luke Rijeka u Bakru snimio dvije zmije, navodno dugačke od dva do tri metra. U tom trenutku spekuliralo se kako su stigle s brodskim teretom iz engleskog Norfolka. Prema pisanju Pomorac.net, sanitarne službe su odmah obaviještene, no gmazovi još nisu pronađeni.

Kako posade broda znaju držati zmije kako bi hvatale glodavce, nije isključeno kako su zmije s nekog od brodova koji iskrcavanju teret, piše Novi list. Međutim, u ovom trenutku nema informacija o tome da su zmije uhvaćene, niti itko zna gdje se one nalaze.

Kontaktirane su brojne institucije poput Grada Bakra, preko Luke Rijeka, komunalnih redara, vatrogasaca, Lučke kapetanije, Nastavni zavod za javno zdravstvo, pa do Prirodoslovnog muzeja Rijeka i Hrvatskog prirodoslovnog muzeja u Zagrebu. Međutim, to još uvijek nije dovelo do rezultata, a institucije uglavnom prebacuju odgovornost jedna na drugu.

“I ovo je primjer čiste hrvatske priče u kojoj se svi prave ‘grbavi’ i prebacuju odgovornost jedni na druge. Po mojem mišljenju treba najprije determinirati životinju, a potom utvrditi kako je završila u bakarskoj luci. Je li u ovom slučaju zakazala carina, jer tako se onda putem rudače može štošta prošvercati? Možda je ovdje u pitanju šverc. Trebate znati kako je nakon oružja, droge i ljudi, trgovanje životinjama na četvrtom mjestu. Najveći je problem što se ne zna gdje su zmije trenutno, ima li ih još, jesu li otrovne. Netko u Luci je trebao znati da su zmije na brodu”, rekao je ornitolog Andrej Radalj, predsjednik ekološke udruge Jezero za Novi list.

Radelj je dodao je kako postoji potencijalna opasnost za lokalnu zajednicu, odnosno stanovništvo i životinje jer ako su zmije u klimatskim uvjetima u kojima su naučene živjeti, mogu preživjeti ljeto, pa i zimu, i početi se razmnožavati.

“Možemo umjesto dvije imati najezdu zmija. To je potencijalna opasnost. Simptomatično je, također, da je riječ o odraslim zmijama i to baš dvije. Moguće da ih je i više, kažem, kruže priče da ih je čak deset. Doduše, u ovakvim situacijama mnogi su skloni i izmišljanju, ali neke stvari stoje – određene mjerodavne službe u ovom su slučaju zakazale, pet dana svi šute i prebacuju lopticu jedni na druge, najgore je što je nepoznato gdje se zmije sada nalaze”, zaključuje Radalj, piše Novi list.