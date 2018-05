Duboko udahnite prije čitanja: Ovo je imovina Martine Dalić

Da je Martina Dalić alfa i omega hrvatske politike, svjedočili smo u posljednjih nekoliko mjeseci otkako se zakotrljala kriza s koncernom Agrokor nebrojeno mnogo puta. Iza nje stoji premijer Plenković, a i ona sama prema tvrdnjama prijatelja i znanaca izrazito je hladna, arogantna i ambiciozna žena koja vrlo dobro zna što hoće i na svojem političkom putu ne da se smesti te je se ne tiče previše što javnost misli o njoj. Zašto bi je se i ticalo kada joj na poslovnom planu ide sasvim dobro i to do te mjere da se može okarakterizirati kao jedna od najimućnijih političarki u aktualnoj Vladi. No, s imetkom, i bez njega biografija ministrice Dalić obiluje zanimljivostima. Svega godinu dana nakon magisterija postaje pomoćnica tadašnjeg ministra financija Borislava Škegre i upravo stoga mnogi je i danas smatraju njegovim kadrom.

Iz privatnog sektora u političke vode vraća se koncem 2010. godine preuzimajući u rekonstruiranoj Vladi tadašnje premijerke Jadranke Kosor fotelju ministrice financija, na kojoj je do tada sjedio Ivan Šuker. Na toj dužnosti zadržava se do prosinca 2011. godine, a u to doba njezin suprug Niko postaje član Uprave Ine, iako je prije toga radio kao geolog na nižim funkcijama u Naftaplinu. Bio je Niko Dalić prije procvata karijere i član uprave u Edini, kompaniji Ine i talijanskog Edisona. U skromnih deset mjeseci ministričina mandata, Niko Dalić podebljao je štedni račun sa 162.150 dolara što se našlo i na meti povjerenstva za sukobe interesa.

Ipak, zanimljivo je da je i supruga Dalić prema imovinskoj kartici solidno napredovala u materijalnom smislu, što govori paleta njezinih imovinskih kartica koje je predavala svaki puta kada bi se vraćala u Vladu. Naime, u prvoj kartici koja datira iz 2011.godine, Dalić je uz broj djece navela primitke na godišnjoj razini od 19.200 kuna, 4263 kune i nastavu na Veleučilištu Vern od 15.413 kuna. Zatim je iduće godine predala novu karticu u kojoj se spominje i stan od 140 kvadrata u Zagrebu čija je vrijednost 2.175.000 kuna. Tu je i 2.960.000 kuna vrijedna kuća u Petrčanima nedaleko od Zadra, ali i umjetnine vrijedne 40 tisuća kuna te nakit u vrijednosti od 30 tisuća kuna. Spominju se i dva kredita u PBZ-u, jedan od 150 tisuća eura iz 2007. godine te drugi od 22 tisuće eura iz 1998. godine.

Znakovito je kako je stambeni kredit u PBZ-u digla s kamatom od svega 2,5 posto u doba kada su obični smrtnici dizali kredite s kamatama preko šest posto. Iz imovinske kartice koju je Dalić posljednju predala, vidljiva je sva raskoš Dalićevih. Ondje se naime spominje suprugova plaća od 78 tisuća kuna bruto, ali i niz zemljišta u Petrčanima vrijednih 620.160 kuna te 174.800 kuna. Jednako tako tu je štednja od 60 tisuća eura te štednja od 320 tisuća kuna, ali i Nissan Juke od 100 tisuća kuna. Prema posljednjoj predanoj kartici koja je iz studenoga 2016. godine spominje se rast plaće supruga Dalić te ona iznosi 93.600 kuna bruto. Štednja iznosi 72.650 eura, ali spominje se i novi štedni račun Nine Dalića od 162.150 američkih dolara.