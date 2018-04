Dr. Kulić: Ako se ništa ne promijeni, je li to znak da PRISTAJEMO NA NESTANAK HRVATA?! Naš prostor neće dugo biti prazan

Autor: Damir Kramarić

Tvrdnje koje su prije nekoliko dana iznijela trojica uglednih sveučilišnih profesora, a koje smo objavili u tekstu Znanstvenici tvrde: Hrvatska se za nekoga namjerno prazni…, izazvale su veliku pozornost javnosti, ali i nekoliko ironičnih komentara ispod našeg teksta.

Pojedini čitatelji upitali su “zašto teorija urote, kada je izumiranje i iseljavanje prisutno i u drugim europskim zemljama?”. Kako bismo uklonili moguće nedoumice, valja pojasniti da izneseni zaključak – kako se Republika Hrvatska, prema svemu sudeći, za nekoga prazni, te da će uskoro doći do zamjene stanovnika, naši sugovornici (Šterc, Jurčević i Milardović) nisu donijeli samo na osnovu crnih demografskih podataka, nego i na osnovu svih drugih relevantnih vrlo negativnih pokazatelja.

Svi eksperti različitih struka – koji su sudjelovali na nedjeljnom stručnom skupu u hotelu Dubrovnik, a na osnovu kojega smo i radili temu o sustavnom pražnjenju Hrvatske i mogućoj skoroj zamjeni stanovništva, iznijeli su, naime, vrlo nepovoljne, pa i alarmantne podatke o stanju u Hrvatskoj, i to svaki iz svog područja djelovanja.

Tako smo mogli čuti da u Hrvatskoj raste samo uvoz hrane te profit stranih banaka, dok sve ostalo strmoglavo pada. Uništena je proizvodnja hrane zbog čega je ugrožana i nacionalna sigurnost, devet od deset OPG-a je propalo, 60.000 uzgajivača stoke je nestalo u 12 godina, uništena je gotovo cijela industrija, ulaganja u Hrvatsku i dalje nezaustavljivo padaju, pada i osobna potrošnja građana, dok dramatično raste dug i broj blokiranih građana, a nevjerojatno brzo povećava se i stopa smrtnosti, kao i broj onih koji su iselili.

“Ako je sve manje stanovnika i ako je milijun ljudi zbog ovrha ekonomski imobilizirano, rasta ne može ni biti, jer nema potražnje”, pojasnili su ekonomisti ono što je samo po sebi jasno.

Trebat će, dakle, sve manje jogurta i mlijeka, sve manje kruha, mesa, ribe, sve manje odjeće, cipela, namještaja, sve manje slikovnica, školskih knjiga, bilježnica… Zbog svega navedenog, profesor Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, dr. sc. Vladimir Čavrak, stručnjak za makroekonomiju, zaključio je da smo u četvrt stoljeća samostalnosti doživjeli “generacijski ekonomski neuspjeh”, zbog čega su nas po kvaliteti životnog standarda pretekle čak i one zemlje za koje smo do jučer bili “bogati Zapad” (Češka, Slovačka, Poljska…).

Profesora Čavraka zamolili smo da pojasni tvrdnje o “generacijskom neuspjehu” i “dolini političke smrti”, a za komentar smo zamolili i dr. sc. Slavka Kulića, svestranog intelektualca i znanstvenika koji je među prvima u Hrvatskoj još prije dvadeset i više godina predvidio, poprilično točno, što će se u RH dogoditi…

“Šokirao me podatak da je lani iselilo čak 80.000 ljudi. I nitko ništa! Jedan od razloga je i činjenica da je velik dio poljoprivrednog zemljišta u Slavoniji pod hipotekom banaka, odnosno u stranom vlasništvu. No, šira javnost za to i ne zna. Nije onda čudno da mladi odlaze iz Slavonije. Što bi naslijedili? Samo dug”, kaže u uvodu Slavko Kulić, znanstveni sintezolog i analitičar koji ipak ne misli

da se ovdje radi o sustavnom i planskom uništavanju i raseljavanju Hrvatske nego ponajprije o dugogodišnoj stihiji i nesposobnosti posve otuđene vladajuće oligarhije.

“U Hrvatskoj ni danas ne postoji koncepcija dugoročnog razvoja života, ni koncepcija dugoročnog ekonomskog rasta. Zato imamo vladavinu uvoznog lobija i trgovine. Država samo posreduje i ubire PDV. Imamo trgovačku umjesto proizvodne orijentacije. Logično je da propada proizvodnja, kada država ne brine o tome. Najlakše im je ubrati PDV na uvozne proizvode i tako puniti proračun. To je najbezbolniji način da država zaboravi sve i da ju nije briga ni o čemu. Ministarstva bi trebala biti brana takvim kretanjima, no oni ništa ne čine da se to promijeni. Posljedica je da je u Hrvatskoj financijska oligarhija iznad političke, odnosno da političari služe kapitalu”, objašanjava Kulić.

Upozorava da sve doista ide u pravcu da Hrvati nestanu s ovih prostora, baš kao što su, prije mnogo stoljeća, nestali i Iliri (valja podsjetiti da je još u studenom 2011. Slavko Kulić u intervjuu za ovaj portal izjavio da će, sudeći prema svemu, Hrvati nestati s ovih prostora u roku od 70 godina; tada se ta tvrdnja mnogima činila pretjerano pesimističnom pa i skandaloznom, no današnji trendovi iseljavanja i izumiranja kazuju da bi Hrvati mogli nestati i puno prije nego što je Kulić predvidio; lani smo – što kroz visoku smrtnost, a što kroz iseljavanje izgubili, naime, više od 90.000 stanovnika, što znači da bi za deset godina mogli ostati bez čak milijun duša, odnosno četvrtine stanovnika RH!!!).

“Ni danas nemamo dugoročnu koncepciju razvoja života u Hrvatskoj. Baš zato nestaju svi oblici života. Mi život ne osmišljavamo, ne postoji odgovornost prema životu, a života nema tek slučajno. U Hrvatskoj svjedočimo dekadenciji i ispraznosti. I što ako se ništa ne promijeni? Je li to znak da smo pristali na nestanak? Prostor pripada onome kome treba. Ako nema ljudi, prostor im i ne treba. Prazan prostor može dočekati milijune novih izbjeglica iz Afrike i Azije. Ovako kvalitetan prostor neće dugo biti prazan. Primit će one koji imaju potrebe za životnim prostorom, jer milijuni ljudi čekaju da ponovno krenu prema Europi”, primjećuje znanstveni sintezolog i ekonomski analitičar dr. sc. Slavko Kulić te zaključuje da je životnost hrvatskog prostora naš problem, a ne ničiji tuđi.

“Imamo nisku razinu obveze spram brige što se događa sa životom u prostoru Hrvatske”, ističe Kulić na kraju.

Može li gore opisano ekonomsko i društveno propadanje Hrvatske biti tek slučajno, upitali smo i dr. sc. Vladimira Čavraka, profesora Ekonomskog fakulteta u Zagrebu.

“Slučajno ili ne, dugoročno opstaju i ne rješavaju se glavni problemi. To su slaba sposobnost otvaranja novih radnih mjesta i spor porast zaposlenosti te nizak rast životnog standarda. Povremeni uspjesi i rezultati nepravedno su distribuirani jer većina stanovništva te poboljšice ne osjeća u svakodnevnom životu. Radno mjesto i plaća za veliki broj zaposlenih više nisu garancija da neće ostati siromašni, a završetak fakultetskog obrazovanja više ne osigurava karijeru. Glavna i najvidljivija posljedica je eksponencijalni porast broja onih koji ubrzano iseljavaju iz našeg prostora”, ističe Čavrak.

Naglašava potom da se on ne bavi teorijama zavjere, ali vidi ono što svi znaju, a to je da Republika Hrvatska raspolaže iznimno kvalitetnim životnim prostorom te da će prostor u budućnosti, uz vodu, energiju i hranu, biti najvažniji resurs.

Mislim da je krajnje vrijeme da se odgovornije odnosimo prema ovim resursima i da promislimo kako ih staviti u funkciju rasta i razvoja Hrvatske. Za to imamo znanje, ali se ono također sustavno podcjenjuje i zaobilazi. Više se cijene savjeti iz inozemstva, od ljudi koji česte ne znaju gdje je Hrvatska na geografskoj karti. Također, više slušamo savjete i radimo po diktatima iz Europe i svijeta, a ne slušamo što kaže naš narod”, naglašava Vladimir Čavrak.

Na pitanje: “Što podrazumijeva pod generacijskim ekonomskim neuspjehom, te tko je za to odgovoran”, navodi da se teško može tumačiti da je uspjeh to što se u zadnjih deset godina iz zemlje iselilo 400.000 građana, da je stvorena armija od 350.000 blokiranih građana, da imamo oko 150.000 nezaposlenih, da imamo nekoliko stotina tisuća građana koji žive ispod granice siromaštva, da je 25 posto poduzetnika blokirano, da su čitave regije prazne…

“Istina je da postoje i privilegirani slojevi koji žive dobro i kojima odgovara da je stanje baš ovakvo kakvo jest. Parafrazirat ću jednog našeg književnika, koji je napisao da nije ista Hrvatska Matije Gupca i Franje Tahija. Dakle, sve ovisi iz kojeg ugla stanje i trendove ocjenjujete. Ono što je neosporno, u bilancu naših povijesnih uspjeha možemo velikim slovima zapisati da smo s velikim žrtvama izborili, uspostavili i očuvali državu i to je svakako povijesni uspjeh. No, u ekonomskom segmentu smo prilično zakazali”, podvlači Čavrak.

Razjašnjava potom na što je mislio kada je izjavio da nas očekuje “dolina političke smrti”.

“Sintagmu o ‘dolini političke smrti’, posudio sam od stručnjaka njemačkog IFO instituta koji su ne tako davno izradili dobru studiju koja je u svojim dijelovima imala i podršku domaće struke, ali je iz nepoznatih razloga od strane političke elite ubrzano zaboravljena. Radilo se o nužnosti da se brzo primjene drugačija rješenja u našoj ekonomskoj i razvojnoj politici. Ali kako promjene uvijek predstavljaju najveću opasnost za one koji su u sustavu ili izravno ovise o zatečenom sustavu, očito je za njih – a oni imaju moć – bilo oportunije što prije te prijedloge reformi zaboraviti. Vidite da i danas teško dolazimo do ozbiljnijih promjena. Stječe se dojam da jako slušamo Europsku uniju, ali i njihovo zadnje izvješće, koje je prilično dobro oslikalo naše stanje, u kojem se nalaze blaži prijedlozi reformi – nije zadovoljilo interese povlaštene političke elite, pa je i ono zaboravljeno samo nekoliko dana nakon što je objavljeno”, primjećuje dr. Čavrak.

“Bez reformi podržanih stvaranjem povoljnog okružja za poduzetništvo, inovacije i investicija koje podrazumijevaju ozbiljnije institucionalne reforme, uz veće uključivanje građana, nema dobre perspektive”, navodi profesor zagrebačkog Ekonomskom fakulteta, prvi koji je javno istaknuo da je vojska blokiranih i ovršenih građana ne samo socijalni, nego i veliki gospodarski problem te koji je kazao da amriju blokiranih pod hitno treba ‘odblokirati’, kako bi mogli trošiti i doprinositi zamrlim gospodarskim aktivnostima… Blokirani, nezaposleni, siromašni i oni koji su iselili, nisu više subjekt potrošnje i ne formiraju domaću potražnju. Takvih ima već preko 30 posto populacije. Zaboravlja se da stanovništvo ima dvostruku ekonomsku funkciju, s jedne strane je faktor ponude rada a s druge strane, ne manje važna je funkcija potrošnje. Osim toga, cilj i svrha svake proizvodnje je zadovoljiti platežno sposobne potrebe stanovništva odnosno kupaca. Ako nemate platežno sposobne kupce i ako ih je sve manje, sasvim je jasno da nećete moći povećavati proizvodnju i zaposlenost. Izvoz može kompenzirati dio manjka domaće potražnje, ali onda nailazite na manjak radne snage, jer su vam mladi i obrazovani otišli za radnim mjestima u Irsku i Njemačku. Iz ove perspektive sasvim je jasno da su naši demografski problemi zrcalna slika ekonomskih problema i neuspjeha. I tako bi se morali rješavati!”, kategoričan je profesor Čavrak.

Uz uvažavanje domaćeg znanja, trendovi se mogu brzo promijeniti

Možemo li zaključiti, nakon svega, da je u četvrt stoljeća hrvatske samostalnosti Hrvatska, na žalost, provela na putu u propast?

“Bez obzira na zatečeno stanje i negativne pokazatelje ne bih dao tako tešku ocjenu. Hrvatska je mala i upravljiva zemlja. S malo truda uz veći stupanj uvažavanja domaćeg znanja i pameti, uz malo više demokratizacije i većeg uključivanja građana u sve ove procese, trendovi se mogu promijeniti u relativno kratkom roku”.

Možete li ukratko reći kako vidite budućnost Hrvatske?

“To je pitanje za futuriste koji imaju sposobnost gledanja u staklenu kuglu. Ja se usuđujem govoriti samo o zatečenom stanju i potrebnim promjenama. Ali sam svjestan da za promjene nisu dovoljne samo dobre ideje. Potrebna je kolektivna svijest i sposobnost da se promjene zaista i učine. Kao što sam već rekao, nismo jedinstveni u ocjeni stanja, ovisno iz kojeg i kakvog socijalno-gospodarskog konteksta dolazimo. Tu čak zanemarujem političko-ideološke razlike, jer one su u ovom kontekstu manje bitne. Meni se čini da je u povijesnom smislu najvažnije prepoznati razlike između stajališta onih koji su trenutno povlašteni i koji imaju koristi baš od zadržavanja zatečenog stanja i onih koji su osiromašeni, isključeni i bačeni na margine bez perspektive. Ovi drugi su zasada odustali od borbe za bolju Hrvatsku i traže životne perspektive u drugim zemljama. Kako će se ta dinamika razvijati, u kojim formama i kojim intenzitetom, teško je predvidjeti”, zaključuje dr. sc. Vladimir Čavrak.