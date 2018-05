Đapić ‘raskrinkava’ pozadinu ‘slučaja Dalić’: Ovo zaista morate pročitati

Za naš portal, najnoviju aferu ministrice gospodarstva Martine Dalić, prokomentirao je prvi čovjek stranke Desno Anto Đapić, kojega je novonastala situacija neugodno iznenadila.

”Nije se pojavilo ništa za što se ne zna da se događalo. Vidljivo je da je ona idejni tvorac i kreator lex Agrokora, što je Dalić sustavno i poticala. Međutim, očito da ona nema dovoljno pravnih i drugih znanja te da je koristila usluge koje su očito trebale biti plaćene na način na koji se to može iščitavati s ovim velikim naknadama za savjetnike nakon što se postiglo s lex Agrokorom ono što se trebalo postići. Svakako mogu kazati, da je ovo veliki skandal i afera unutar vladajućih struktura. S jedne strane, problem je što su uopće i procurili ti mailovi. Tu postoji velika odgovornost ministrice Dalić koja nije s javnog maila, nego s privatnog komunicirala s dotičnima, to je situacija koju je svojedobno imala Hillary Clinton, što se odrazilo na njezinu kampanju”, podsjeća Đapić napominjući kako je u ovoj priči problem deficit transparentnosti, ali niti to nije nikakva pretjerana novost.

”Znali smo da ona sama nije mogla napisati izjave toga zakona koji je vrlo sofisticiran u kontekstu da može držati pravnu vodu do toga da Ustavni sud potvrdi njegovu ustavnost. Pitanje svih pitanja je kako će se sada postaviti predsjednik Vlade. Kako će on iz ovoga izaći, jer vidljivo je da je on bio u dobroj mjeri upoznat sa svime što se događalo iako Dalić uvijek na sebe preuzima svu odgovornost. Je li to i puna zaštita u odnosu prema Plenkoviću i suradnicima pokazat će vrijeme, ovo je vezano za Agrokor najsloženija situacija koju je Vlada do sada imala. A opće pitanje je i kako će se dalje razvijati stvari vezane oko nagodbe, što je važnije od svega ovoga. Ova priča došla je u najgore moguće vrijeme kada počinje nagodba koja je ionako vrlo upitna”, napominje naš sugovornik podsjećajući na nezadovoljnike u nagodbi. Složena situacija Agrokora postaje još teža, a ovo je najveći test premijerove Vlade.

”Njena moralna odgovornost ovisi o Plenkoviću, i dok je on štiti ona neće dati ostavku, niti će joj to pasti na pamet. Ona je to sve radila zajedno s premijerom Plenkovićem. S njime je sve bilo usuglašeno, i ona nema prostora da povuče prostor. Ako ona padne pada i Plenković. Bit će puno halabuke, ali u praksi Plenković će stati iza Martine Dalić. Oni bi prije išli na nove izbore, nego nju razriješili”, zaključio je Đapić.