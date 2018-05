Danas nestabilno u unutrašnjosti, a onda slijede ljetne vrućine

Autor: dnevno.hr

Kao i prošlih dana, i u četvrtak će kišobran ili kabanica dobro doći mnogima, osobito u unutrašnjosti, ali ne cijeli dan nego samo povremeno, i to gdje kiša neće biti u obliku jakih pljuskova, jer tada ni od kišobrana neće biti velike koristi. Nestabilno će biti i u petak, a prema kraju ovog tjedna i početkom sljedećega sve sunčanije i toplije, pa će sve potrebnije biti sunčane naočale, pa i osvježenja jer slijede uvjeti dostojni ljeta, javlja HRT.



Četvrtak – nestabilno, osobito na kopnu

U Slavoniji, Baranji i Srijemu barem djelomice sunčano, ali mjestimice će biti i kiše, uglavnom popodne u obliku pljuskova. Ujutro će posebice u Posavini biti moguća i kratkotrajna magla. I dalje iznadprosječno toplo, uz najvišu temperaturu od 25 do 28 °C.

U središnjoj Hrvatskoj oblačnije, ujutro ponegdje i prevladavajuće oblačno uz kišu, no u drugom će dijelu dana sa zagrijavanjem ponovno rasti vjerojatnost za jake pljuskove i grmljavinu. No, kao i prošlih dana, neke će krajeve kiša sasvim zaobići. Vjetar slab, a temperatura zraka ujutro 15 do 17 °C, poslijepodne 23 do 25 °C.

U gorju prijepodne promjenljivo, ponegdje i pretežno oblačno, mjestimice i uz malo kiše, a poslijepodne, iako će biti i duljih sunčanih razdoblja, lokalno će biti i jačih pljuskova. Na sjevernom Jadranu djelomice sunčano, a poslijepodne poneki pljusak moguć je ponajprije u Istri, uz slabu do umjerenu buru i u Velebitskom kanalu. Na otvorenom moru puhat će sjeverozapadnjak.

U Dalmaciji djelomice sunčano uz jači dnevni razvoj oblaka u unutrašnjosti te poneki pljusak, koji može doći i do obale. Vjetar ujutro slab, a danju će zapuhati umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu ponegdje i zapadnjak, s kojima će more biti i umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura između 25 i 28 °C, pa će nekima dobro doći osvježenje u moru, čija je temperatura oko 21 °C.

Na jugu Hrvatske podjednako – pretežno sunčano uz mogućnost ponekog poslijepodnevnog pljuska uglavnom u unutrašnjosti. Nakon tihe noći ili uz slab vjetar, danju ponegdje umjeren zapadnjak i sjeverozapadnjak.

Od petka toplije, većinom i stabilnije, ali…

U unutrašnjosti idući dani djelomice sunčani, do subote i nestabilni te će vjerojatnost za mjestimičnu kišu i pljuskove biti još razmjerno velika. Od nedjelje će nestabilnosti biti malo vjerojatne, no zato će biti biti mogući vrući dani.

Na moru sljedećih dana vrijeme gotovo pa pravo ljetno, pretežno sunčano te vrlo toplo, uz najvišu temperaturu i do 30 °C. Samo će ponegdje jači vertikalni razvoj oblaka u poslijepodnevnim satima nakratko poremetiti takav dojam vremena. Izmijenjivat će se slaba i umjerena bura i sjeverozapadnjak.