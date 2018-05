DALIĆ SE BRANI ‘Oko Agrokora nema slučajnosti’

Potpredsjednica Vlade Martina Dalić dala je intervjuu Jutarnjem listu u kojem je objasnila svoju stranu priče vezano uz aferu mailovi.

Prenosimo intervju u cijelosti.

Kako je došlo do toga da je vaša povjerljiva e-mail korespondencija završila u javnosti? Tajne službe? Vjerovnici Agrokora? Oporbeni političari? Imate li kakvu ideju tko je e-mailove dostavio medijima?

“Već mjesecima u svemu što se događa oko Agrokora nema slučajnosti. Kod postizanja okvirne nagodbe najavili smo da će se pritisak pojačavati. I to se događa. Dva su događaja aktivirala sadašnju salvu napada: odluka o izručenju Todorića, u kojoj je sutkinja odbacila tezu o političkom progonu, te odluka Ustavnog suda koji je ne samo potvrdio ustavnost zakona nego i istaknuo i da bi nečinjenjem nastala protuustavna situacija. Samim time smo dva koraka bliže nagodbi i za neke to očigledno znači zadnju priliku da sruše nagodbu i gurnu zemlju u ekonomski i politički kaos. Ne znam kako su mailovi završili u javnosti i nije moj posao da se time bavim. Ono što je važno jest to da u tim mailovima sadržajno nema ništa novo u odnosu na ono što sam dosad puno puta objašnjavala. Ti fragmenti objavljene komunikacije su hrana za najniže strasti, pogotovo kada ih se čita izvan konteksta vremena i političkih odnosa unutar tadašnje koalicije i bez poznavanja načina na koji su, političkim dogovorom tadašnjih koalicijskih partnera Mosta i HDZ-a, odabrani stručnjaci koji su završili u toj mailing grupi”, izjavila je ministrica.

Vjerujete li da i dalje imate povjerenje premijera Plenkovića i pored novog izuzetnog pritiska dijela medija i oporbenih političara zbog navodnih inkriminirajućih činjenica u vašoj e-mail korespondenciji?

“Premijer je o tome sam sve vrlo jasno rekao. Ponavljam, sadržajno u mailovima nema ništa novoga u odnosu na teme o kojima se razgovaralo i na saborskom Odboru za gospodarstvo i u sabornici prilikom propalog pokušaja mojeg opoziva.”

Zašto niste formirali posebnu državnu stručnu skupinu za rješavanje pitanja Agrokora nego ste funkcionirali kroz neformalnu skupinu stručnjaka koji su, doznajemo naknadno, bili politički preporučeni, i to iz Mosta?

“U trenutku kad su se počeli pokazivati jasni znakovi potpunog kolapsa Agrokora, kao odgovorna osoba činite sve da niti jednim svojim potezom situaciju ne biste pogoršali. U tih par mjeseci od prvih znakova ozbiljne krize nebrojeno smo puta javno pozvali bivšu upravu Agrokora da nađu rješenje za probleme u koje su doveli kompaniju u dogovoru sa svojim vjerovnicima. Istovremeno, i samo jedna medijska naznaka da se nešto događa u Vladi, da postoji ozbiljna zabrinutost zbog mogućeg sloma Agrokora, mogla je značiti momentalnu blokadu cijelog sustava. A u tom trenutku nismo imali spreman pojas za spašavanje i trebalo nam je nešto vremena da pronađemo najbolje rješenje i način kako se nositi s potencijalnom katastrofom takvih razmjera. Most je tada izričito tražio, a mi smo se složili i vjerujem i danas da je to bio ispravan put, da nezavisni stručnjaci analiziraju situaciju i predlože rješenja. Na kraju je zaključak bio da se ide u izmjenu zakonodavnog okvira. S nezavisnim stručnjacima se počelo, no u pisanje zakona su se uključili i stručnjaci iz dva ministarstva i Ureda za zakonodavstvo, a konzultirani su pritom brojni ljudi koji su imali nešto reći, a ne samo isključivo ovi čija se imena opetovano javno ističu. Oba koalicijska partnera bila su informirana o konzultacijama. Meni je žao što je situacija bila takva da nije bilo vremena za javnu raspravu i višemjesečnu proceduru. To nije bila niti moja, niti premijerova, niti ičija osobna odluka, brzinu je zahtijevala situacija. Za razliku od sadašnje situacije kada se moram opravdavati jer sam radila svoj posao, tada sam, kao što se i sami možete sjetiti, bila pod pritiskom teze da Vlada ništa ne radi, a stanje u Agrokoru se pogoršava”, navodi se u Jutarnjem listu.