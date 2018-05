Crkva otvoreno napada HDZ i SDP: Podržat će referendum inicijative ‘Narod odlučuje’

Autor: dnevno.hr

Ujedno, poziva na mobilizaciju desnice

Dok se čeka službeni stav Hrvatske biskupske konferencije, Glas Koncila podržao je referendum inicijative “Narod odlučuje”.

Naime, glavni urednik Ivan Miklenić u svom uvodniku podržao je referendum o izmjenama izbornog sustava ističući manjkavosti postojećih izbornih pravila te naglasio da inicijativa “Narod odlučuje” pitanjima za referendum inicira tek djelomičnu promjenu izbornog zakonodavstva, no, kako je istaknuo: “Ako bi to bio prvi korak prema svestranoj i bitnoj reformi državnopravnoga ustroja RH, trebalo bi ga, sa stajališta zagovaranja općega dobra, odnosno zagovaranja legalnih i legitimnih hrvatskih nacionalnih interesa, pozdraviti i podržati”.

U medijskim se krugovima nagađa da bi biskupi mogli dozvoliti da se potpisi za referendum (od 13. do 27. svibnja) prikupljaju ispred crkava. Tada je bilo utvrđeno da 380.000 skupljenih potpisa ne čini 10 posto upisanih birača, no sada bi taj broj potpisa bio dovoljan.

U HDZ-u pomno prate što rade desne udruge koje su protestirale i protiv Istanbulske konvencije, pa su vodeći ljudi stranke predložene promjene nazvali destabilizacijom političkog i stranačkog sustava. Inzistiranjem na ratifikaciji Istanbulske konvencije Plenković je mobilizirao protiv sebe desne udruge, Crkvu, ali i stranačku oporbu. “Glavna namjera referenduma za promjenu izbornog zakona je oslabiti postojeći politički i stranački sustav. Postojeći sustav ima svoje slabosti, ali ne znači da svaka promjena kao i rastakanje političkih stranaka donosi nešto dobro” poručio je jučer šef Sabora i glavni tajnik HDZ-a Jandroković dodavši kako bi bolje bilo jačati i demokratizirati političke stanke.

No referendum podržavaju “Neovisni za Hrvatsku” predvođeni Zlatkom Hasanbegovićem i Brunom Esih koji su nekad bili dio HDZ-a. “Iz načelnih političkih razloga podržavamo referendum i pozivamo građane da ga i oni podupru svojim potpisima. Upravo sam pročitao izjavu gospodina Jandrokovića koji je došao do epohalnog otkrića da je glavna namjera te inicijative oslabiti postojeći politički sustav čiji je on paradigmatski izdanak” rekao nam je Zlatko Hasanbegović za Večernji list.