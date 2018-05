Članica sindikata kabinskog osoblja Croatia Airlinesa: ‘Želimo stalnu Upravu CA. Štrajk je zadnja opcija’

Autor: dnevno.hr/N1

Posljednjih se dana puno govori o lošoj situaciji nacionalnog avioprijevoznika. Ivana Lojo iz Sindikata kabinskog osoblja u za N1 govorila je o mogućem štrajku u Croatia Airlinesu nakon što je Uprava Croatia Airlinesa demantirala sindikate koji su tvrdili da se hrvatski zračni prijevoznik nalazi pred kolapsom te ih pozvala na razgovore u utorak.

“Mi se nadamo da nije situacija tako alarmantna, ali osjećamo se dužnima ukazati na probleme. Najveći problemi je odlazak stručnog kadra. To se najbolje vidi na nedostatku mehaničara koji bi mogli na kvalitetan način obaviti redovito održavanje zrakoplova”, rekla je Lojo za N1 te dodala kako iz kompanije odlaze i piloti.

“Od 2012. godine imamo 43 pilota manje, a od 2013. 93 mehaničara je otišlo iz kompanije i to je veliki problem za održavanje i normalan rad kompanije”, istaknula je Lojo te potvrdila informaciju kako se zbog nedostatka osoblja otkazuju letovi.

“Kada smo se prije nekoliko godina kroz štrajk borili za svoja prava štrajkom, otkazivali su se letovi i to je prikazivano kao ogroman trošak. Danas, kada se to isto događa zbog nečijeg ne dobrog planiranja redovitog održavanja, to nije nikakav problem za kompaniju. I danas su otkazani mnogi letovi”, kaže Lojo te dodaje kako je sindikatima “štrajk uvijek zadnja opcija”.

“Mi u prvom redu tražimo da nakon 17 mjeseci čekanja dobijemo Upravu u punom mandatu. Da to bude sposobna, a ne podobna uprava. To zahtijevamo i mislimo da nas može odvesti u pravom smjeru i spriječiti štrajk. Kao sindikati smo razgovarali sa ovom Upravom i onom prije nje koje su dobile mandat na šest mjeseci. Kasko možemo očekivati s nekim tko nema puni mandat da ozbiljno stupi u pregovore. Mi već 17 mjeseci nemamo kolektivni ugovor. Primjenjuje se stari kolektivni ugovor. Naravno da želimo poboljšati uvjete u kojima radimo, ali prvenstveno smo zabrinuti za opstojnost i budućnost kompanije”, rekla je Lojo u intervjuu za N1.