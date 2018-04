Četvorica župana zatražila hitan sastanak s premijerom: ‘Želimo osnivanje Savjeta za sjevernu i središnju Hrvatsku!’

Autor: Hina

U Krapini je u četvrtak održan sastanak župana Krapinsko-zagorske županije Željka Kolara, župana Varaždinske županije Radimira Čačića, župana Koprivničko-križevačke županije Darka Korena i župana Bjelovarsko-bilogorske županije Damira Bajsa.

Župani su istaknuli da od premijera Andreja Plenkovića traže što hitniji sastanak na kojem bi napokon dogovorili i riješili osnivanje Savjeta za sjevernu i središnju Hrvatske. Domaćin, župan Kolar je istaknuo da je očekuju brzi poziv predsjednika Vlade na drugi sastanak koji je bio dogovoren za kraj veljače, odnosno početak ožujka.

“Iako je Vlada javno obznanila stav da prihvaćaju našu inicijativu za osnivanje Savjeta za razvoj središnje i sjeverne Hrvatske, kao i takav koncept, odluke još uvijek nema. Očekujemo velike i ozbiljne rezultate putem suradnje naših županija, ali u međuvremenu stojimo na takvim, ‘običnim’ stvarima. U Varaždinskoj županiji smo čak 20 puta povećali obim korištenja sredstava EU fondova u odnosu na prijašnje godine, ali nas to dovodi u strahovit problem da kapacitet za pokrivanje domicilne komponente ne postoji. Istovremeno, EU novac postoji i neiskorišteno će ostati najmanje dvije do tri milijarde eura. Vlada do danas nije donijela pravila igre i na taj način sprečava uzimanje EU novca”, rekao je župan Čačić.

Napomenuo je da županije sjeverne i središnje Hrvatske svojim projektima nikome ne oduzimaju novac, nego doprinose razvoju i punjenju proračuna. “To je važna tema o kojoj s ministricom Gabrijelom Žalac trebamo razgovarati prije sastanka s premijerom i ostalim ministrima. Na projektu brze pruge, koja je zajednički projekt, trenutno ‘stojimo’, jer ovog trenutka nema koordinacije između Ministarstva prometa i Ministarstva regionalnog razvoja, te kasnimo više od dva mjeseca”, naveo je Čačić.