Četiri mjere predsjednice Grabar-Kitarović za demografsku obnovu Hrvatske

Autor: dnevno.hr

Grabar-Kitarović je upoznata jsa sve četiri demografske strategije koje su od 90-ih donošene pa završavale u ladici, kao što je i preko stručnjaka s kojima je okružena upoznata s ključnim demografskim problemima s kojima se vlast još nije ozbiljno uhvatila ukoštac.

Tako je jučer jučer za posjeta Međimurju izjavila da ima spremne demografske mjere.

”Mjere su spremne, dogovorit ćemo se o njihovu predstavljanju i voljela bih da to bude u sinergiji i suradnji s Vladom, a ako to ne bude moguće, onda ću ih uskoro predstaviti sama – istaknula je Grabar-Kitarović . Nije željela iznositi detalje o mjerama dodajući da će prvo o njima razgovarati s premijerom. No ipak, Večernji list neslužbeno je doznao koje bi mjere mjere predsjednica mogla predstaviti, a s kojima će se stručnjaci zasigurno složiti.

Jedna od njih svakako je rješavanje raširenog problema rada na određeno koji osobito pogađa mlade koji ne mogu planirati obitelji zbog takvog nesigurnog posla koji traje godinama, da ne kažemo unedogled. Hrvatska je u vrhu EU po udjelu radnika koji rade na određeno, a nije slučajno ni to što najveći udio zaposlenih na određeno ima Slavonija iz koje se i iseljava najveći broj mladih ljudi. Također, predsjednica bi mogla, doznajemo, predložiti poseban paket mjera za obitelji i mlade u ruralnim i slabije razvijenim krajevima, koji uključuju porezne, stambene olakšice i druge beneficije. Pritom država je ta koja uz brigu o povećanju zaposlenosti mora voditi računa o ujednačenom razvoju zemlje i da su mladima u nerazvijenim područjima dostupni kvalitetni vrtići, škole, liječnici i ostala potrebna infrastruktura. Hrvatska je primjer neravnomjerno razvijene države i, ako se neka područja potpuno isprazne, to znači da je svaki budući razvoj u njima onemogućen i da je to izgubljen prostor.

Također, sada država ne mari za egzistencijalnu sigurnost mladih obitelji koje u krizi ostaju bez posla kao niz drugih europskih zemlja, stoga će vjerojatno jedna od predloženih mjera predsjednice biti da država preko socijalnih fondova financijski pomogne mladim obiteljima koje ostanu bez posla dok ne premoste krizu, odnosno nađu posao. Stambena problematika za mlade treba biti uklopljena u socijalne programe. Ali sufinanciranje stanova za mlade koji nemaju svoj krov nad glavom mora biti znatno povoljnije u ruralnim i nerazvijenim područjima. Niz zapadnih zemlja s razvijenom pronatalitetnom politikom pozitivno diskriminira zaposlene majke za razliku od Hrvatske i ta mjera trebala bi se naći među prijedlozima predsjednice, kao i prijedlozi da se delimitiraju roditeljske naknade na punu plaću, povećaju izdvajanja za djecu uz, naravno, poboljšanje usluga za djecu. Treba voditi računa i da je hrvatsko društvo heterogeno i demografske mjere treba prilagoditi svim slojevima, onima koji imaju i više i niže plaće.

Sve mjere koje će predsjednica uskoro iznijeti nisu provedive bez rebalansa proračuna, ističe Večernji, i ako vladajući ostanu na deklarativnoj brizi za demografske probleme uz neke male pomake koje su napravili. Pitanje je jesu li na to vladajući spremni? Premda predsjednici vladajući predbacuju manje ili više suptilno da je lako kritizirati dok oni rade na rješavanju problema, činjenica je da su dosadašnje mjere po ocjeni struke bile uglavnom kozmetičke. To zasigurno zna i predsjednica zahvaljujući i stručnjacima s kojima se konzultira i dobro je upućena koje ključne probleme treba početi rješavati da bi se počelo zaustavljati iseljavanje i povećao broj rođene djece.

Četiri ključne mjere koje bi mogle zaustaviti iseljavanje:

Riješiti problem rada na određeno

U vrhu smo EU po udjelu radnika, osobito mladih, koji rade na određeno što ih onemogućava da planiraju obitelj

Mjere za ruralne krajeve

Paket mjera, od poreznih do stambenih olakšica i drugih beneficija za mlade i obitelji u nerazvijenim krajevima

Pozitivna diskriminacija majki

Tu mjeru ima niz zapadnih zemalja koje pozitivno diskriminiraju zaposlene majke s malom djecom

Pomoć obiteljima bez posla

Država treba osigurati financijsku pomoć za mlade obitelji koje ostanu bez posla dok ne nađu novi, neslužbeno doznaju u Večernjem listu.