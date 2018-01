Butković odagnao sve sumnje: ‘Pelješki će se most sasvim sigurno izgraditi!’

Autor: Hina

U izjavi novinarima Butković je kazao da projekt Pelješkog mosta ide dalje te da je komunikacija s Europskom komisijom stalna, a pogotovo je takva bila u onoj prvoj fazi odobravanja sufinanciranja tog projekta, koja je rezultirala i pozitivnom odlukom EK u lipnju 2017. godine da se u 85-postotnom iznosu sufinacnira taj projekt

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković izjavio je u utorak da nema nikakvih uvjeta Europske komisije za gradnju Pelješkog mosta i da nema nikakvih zapreka da se on gradi.

“Što se tiče ovih nekih današnjih izjava, ja moram reći da Lovrinović zaista nije dovoljno upućen ili ne zna da je Europska komisija odobrila Hrvatskoj financiranje iznosu od 357 milijuna eura projekta cestovne povezanosti s južnom Dalmacijom, koji ide u četiri faze”, rekao je između ostaloga Butković, reagirajući na istup saborskog zastupnika Ivana Lovrinovića oko Pelješkog mosta. Podsjetio je da je ovih dana donijeta odluka o odabiru izvođača radova, a danas su u Hrvatskim cestama otvorene ponude i za natječaj za nadzor radova na Pelješkom mostu.

Zastupnik stranke Promijenimo Hrvatsku (PH) Ivan Lovrinović izrazio je u utorak zabrinutost za realizaciju Pelješkog mosta, navodeći da po njegovim saznanjima Europska komisija traži rješavanje granice na moru između Hrvatske i BiH prije “realizacije gradnje”.

“Na temelju ozbiljnih informacija iz samog vrha Vlade, izražavam zabrinutost za realizaciju Pelješkog mosta, jer po našim saznanjima EK pisanim putem zahtijeva rješavanje granice na moru između Hrvatske i BiH prije realizacije gradnje”, rekao je Lovrinović na izvanrednoj konferenciji za novinare u Hrvatskom saboru te zatražio da se o svemu očituje premijer Andrej Plenković.

Butković je, pak, podsjetio da je 18. listopada predsjednik Vlade Andrej Plenković uputio pismo Europskoj komisiji i njenom predsjedniku Junckeru o pojedinostima projekta te o njegovoj pripremi i provedbi. Kako je naveo, Plenković je u tom pismu izrazio pravo Republike Hrvatske da gradi most na svom teritoriju u cilju njegova spajanja, a napomenuo je i da komunikacija s Bosnom i Hercegovinom oko tehničkih karakteristika mosta traje još od 2005. godine, kako bi neškodljiv prolaz bio omogućen i kako bi BiH ostvarila svoje pravo.

Kako je naveo, Plenković se istovremeno sličnim pismom obratio i bosanskohercegovačkim visokim dužnosnicima Denisu Zvizdiću i Vjekoslavu Bevandi. Kada je u pitanju granica s Bosnom i Hercegovinom, Butković naglašava da to je bilateralno pitanje između dviju susjednih i prijateljskih država, koje nema nikakve veze s gradnjom Pelješkoga mosta.

“Preporuka Europske komisije, s čim se Hrvatska i rukovodi sve vrijeme, jest da to rješavamo u prijateljskim i dobrosusjedskim odnosima, što ćemo i dalje činiti”, poručio je Butković.

Kazao je i da nema nikakvih uvjeta iz Europske komisije, ponovivši da je donijeta odluka o financiranju Pelješkog mosta, kao i o odabiru izvođača.

“Čekamo hoće li biti žalbi, ako ne bude žalbi, brzo će se potpisat ugovor. Danas su u Hrvatskim cestama otvorene ponude za postupak za izbor nadzora za Pelješki most, dakle nema nikakvih zapreka da Hrvatska gradi Pelješki most”, rekao je ministar.

Zamoljen da prokomentira Lovrinovićevu izjavu da je na temelju ozbiljnih informacija iz samog vrha Vlade danas održao izvanrednu press konferenciju, Butković je izjavio: “Ne mogu vam komentirati o kojim informacijama i sa čime raspolaže gospodin Lovrinović, mogu vam samo reći ono sa čime sam ja upoznat. U resoru Ministarstva mora, prometa i infrastrukture jest Pelješki most i sa svim sam pojedinostima dobro upoznat”.

Dodao je da je Europska komisija prilikom donošenja odluke o financiranju Pelješkog mosta provjerila sve. “Ona ne bi donijela odluku da postoji nešto što bi eventualno za takvu odluku bilo problematično”, zaključio je Butković.

Bačić: Ne vidim objektivne razloge koji bi osporavali gradnju mosta

“Nije moguće vezivati neriješenu, neutvrđenu granicu između dviju država izgradnjom kapitalnog objekta koji je neprijeporno na području Hrvatske. Lokacija Pelješkog mosta, neovisno o budućoj granici u Malostonskom zaljevu, je na području Hrvatske i doista ne vidim koji bi objektivni, stručni razlozi osporavali izgradnju mosta”, poručio je Bačić.

Tumači kako je u bilo kojem određenju granice u Malostonskom zaljevu, čak i u najnepovoljnijem za Hrvatsku, lokacija mosta još uvijek je 500 metara u prostoru Neretvanskog kanala, odnosno prostoru koju čini hrvatske unutarnje morske vode.

Podsjeća da je u Sarajevu 2006. potpisana bilješka s ekspertnom skupinom BiH, da su utvrđeni glavni elementi mosta (širina plovnog puta od 200 metara i visina mosta iznad površine od 55 metara), kojima se osigurava “neškodljiv” prolaz brodovima koji uplovljavaju u Neum i isplovljavaju iz njega.

Grmoja: Svi su dosad bili uvjereni da je gradnja mosta gotova stvar

Politički tajnik Mosta Nikola Grmoja nada se da Lovrinovićeve tvrdnje nisu točne.

“Nadam se da ovo što je iznio zastupnik Lovrinović nije točno. Znamo koliko se taj Pelješki most obećava, koliko je puta polagan kamen temeljac, kao i koliko je puta u ljudima buđena nada da će se taj most izgraditi. Mislim da su do sada svi bili uvjereni kako je to gotova stvar i stoga se nadam se da ovo što je kolega Lovrinović iznio nije točno”, rekao je Grmoja novinarima u Saboru.