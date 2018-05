BRANITELJ OBJASNIO VLATKI: ‘Koji partizani? Da nije bilo HOS-a, MUP-a i ZNG-i, ne bi bilo ni Hrvatske!’

Autor: S.V.

Hrvatski branitelj Mario Maks Slaviček, osvrnuo se na nekolicinu događaja koji su ovih dana obilježili hrvatsku zbilju. Jedna od onih koja mu se zamjerila je – Vlatka Pokos.

“Nekad se znalo tko su ustaše a tko partizani, nekad se znalo tko je bio na krivoj a tko na pravoj strani. A danas u vrijeme demokracije na snazi je obmanjivanje nacije, nema više ni ustaša ni partizana.O njima nek sude povijesničari po istini izrečene riječi i učinjena djela. Danas pravdajući se njihovim imenima i onim vremenima oni koji ne znaju ni što su ni tko su, nit na čijoj su strani kako bi mogli prospreirati, po potrebi postaju il „ustaše“ il „partizani“

Hostesa i partizani

Gđa. Vlatka Pokos, čini se ne shvaća kako zbog partizana Hrvatske 70 godina nije bilo… A današnje Hrvatske ne bi bilo da nije bilo HOS-a, MUP- i ZNG-a, dakle nas koji smo partizansku doktrinu, ideologiju, zvijezdu i kokardu porazili tijekom njihove oružane agresije na naše sela i gradove, na hrvatske domove.

Stranački rad i pojam poltičkog rada u Hrvata nakon 90-tih

Dođu, pokradu i odu, milom ili silom ali nitko ukradeno ne vraća. Previše ih je za jednu malu i mladu drzavu kakva je Hrvatska

Ustav i poltičke kaste, slobode i prava manjina i većine

Ustav kaže da narod ima pravo odlučivati na referendumu o svakom pitanju, a da bi do njega došlo mora se skupiti 400 tisuća potpisa. Samo je pitanje gdje, kada i kako kad političari novovijekog SDPHDZ kova brane skupljanje potpisa narodu za sprovođenje prava zajamčenog mu Ustavom… Zar je neki grad ili općina osobna prčija nekog samovoljnika u liku nekog gradonačelnika ili načelnika? Isto to vrijedi i za crkvene veledostojnike. Jesu li oni iznad naroda i Ustava kad narodu brane njegova Ustavna prava kojekakvim lokalnim odlukama?

Povjest je učiteljica života svim narodima osim, čini se, Hrvatima

Povijest se ponavlja onima koji iz nje ništa ne nauče već kazuju kako je treba zaboraviti i okrenuti se budućnosti. I stvarno je tako, ponavlja se. Ovih dana opet vidjeh kako „ustaše“ idu put Bleiburga, a u Zagreb „umarširali“ partizani, doduše onomad većinom preodjeveni četnici, a možda i danas nije drugačije. A vidi čuda, ljeto je gospodnje 2018., mjesec svibanj.

Nije SF već hrvatska zbilja, Borgovci nekažnjeno krši zakon za veće dobro, smijemo li to i mi obični ljudi?

Borgovi, Lex-ovi i agresija tehnomenadžerskih struktura na imovinu Hrvatske i Hrvata nije od jučer. Kažu kako su prekršili zakon, norme i pravila zbog većeg dobra. Kojeg, čijeg dobra vrlo će se brzo osjetiti po džepu kako Hrvatica i Hrvata tako i sudionika afere „Mailovi“ i gđe Dalić. Ovi prvi će zna se iz situacija od prije sve to platiti, a ovi drugi sve to naplatiti. Ti i takvi su pripremali pretvorbu i privatizaciju, ti i takvi su u svim strankama, svim strukturama. Ne daju niti su išta učinili za svoj narod i domovinu samo misle na se, u se i poda se. Ako nisu vlast, onda vlast postavljaju, ako je ne postavljau onda njome izvaninstisucionalno na prvatnim salonskim sjedaljkama ravnaju kroz institucije u kojima su postavili svoje (š)pijune i laufere… Nekad partijski kadar i doušnici, danas velikog djela hrvatske upravljači i vlasnici… Imaju oni imena i prezimena ali bi mi trebale stranice i stranice papira pobrojati ih… No, jednog dana imena će im biti čitana, nadam se u sudskim spisima… Postavljam pitanje svima, smijemo li i mi obični puk malo koji puta prekršiti zakon, pravila, uredbe i druge akte kako bismo učinili veće dobro, pomogli sebi i drugima recimo ne plaćanjem HTV-a, režija, poreza, doprinosa… Smijemo li, gospodine premijeru, učiniti uz Vašu potporu kao gđa.Dalić?

Barun Minhausen Hrvatske i/ili Neron Hrvatske

Andrej Plenković u HDZ nije došao svojom snagom! Uskočio je dekretom, a onda je ubacivao iste takove koje glasači HDZ-a nisu birali. Tako je najvažnija državna pitanja – obrazovanje, kulturu i naše resurse prepustio HNS- u, Pupovcu, Sauchu, Glavašu…….

Jel to on osniva Odbor za prijestupnike u Saboru? Prejadno. Strašno poniženje naroda. Takvi mu omogućuju da donosi odluke mimo volje naroda. Nema srama, a nema ni domoljublja. Narod sve zna i čini se zaboravlja. Sanader, Kosor, Plenković osovina koja je dekretom nekolicine u svoje vrijeme ustoličena, učinila je toliko zala Hrvatskoj i Hrvatima da se to mjeri u trilijardama kuna i stotinama tisuća obespravljenih kao i stotinama tisuća iz domovine iseljenih Hrvatica i Hrvata. Postavljam si pitanje kako na to gledaju, što čine i zašto ništa ne čine oni kojima je HDZ svetinja? HDZ-ovim članovima…

Bez love kupi, drugi nek plati, ti izuzmi pa lijepo u bescijenje prodaj sebi i partiji tu lovu dodaj

Njihova je deviza „Snađi se druže“.

Zašto kod nas još od prije samo Srbin u bescjenje komad hrvatske kupit smije? U gradu Rijeci tajkunizacija obale, 60.000 kvadrata pod sumnjivim financijskim i drugim malverzacijama ide u ruke poduzetniku iz Kanade srpskog podrijetla. Zašto baš njemu i zašto po povlaštenoj cijeni od 50 eura po m2 gradskog zemljišta, nitko se iz sigirnosno-informativnih, financijskih i drugih službi poput DORH-a ne pita. Kad se još k tomu uzme kako je grad za to zemljište plaćao „čuvanje“ jednom fondu jedne strane banke i to 21 000 eura mjesečno u proteklih deset godina, pitanje je još zanimljivije. Plaćanje „čuvanja“ elitnog dijela parcela koje bi nekim „čudom“ trebale doći u ruke izvjesnom Nicku i njegovim tvrtkama iz Kanade i LTD podružnica u Hrvatskoj po svemu sudeći nisu ekonomski vođene odluke grada rijeke i posebice druga Vojka Obersnela koji je to sve zakuhao pa se dade iščitati silni milijuni kuna koji će po običaju „snađi se druže“ promjeniti džepove, a koji će oštetiti kako grad Rijeku, tako i županiju ali državu za još više milijuna novca što hrvatskih što europskih, i što je najvažnije dati na upravljanje ponajboljeg dijela Rijeke strancu…. Je li to politička odluka? Je li ekonomska? Čime su te odluke vođene? Jesu li dužnosnici SDP-a, grada, države i županije odlučili na takav način spašavati sebe i SDP od financijskih dubioza, ostaje nam vidjeti. No razvidno je kako i tzv lijeva SDP tako i tzv desna HDZ ruka znaju kako na plećima naroda napuniti stranačke, osobne i druge im džepove… Vrijeme će pokazati, ja samo upozoravam na događaje.

Pred zakonima Hrvatske nisu svi isti, različito Vas se sudi ovisno jeste li hrvatski branitelji, četnici ili stranačko-partijski neokomunisti

Ovih dana sudili su našim hrvatskim ratnicima i braniteljima zbog sukoba sa policijom tijekom prosvjeda hrvatskih branitelja na Markovu trgu. I naravno po uhodanom običaju uglavnom lijevo orijentiranih tiskovina na nas se kreće medijskim drvljem i kamenjem. Pravoduđe u tim slučajevima nije inertno kao u slučajevima krađe i otimačine politički zaštičenih partijsko-stranačkih „aktivista“, suđenje je ubrzano a kazne drakonske… Brani svoje bližnje, svoje hrvatske vrednote za koje si ranjavan krvario i ginuo, ne gine ti najmanje 6 mjeseci robije do 3 godine kušnje. Opljačkaj milijune u svom resoru, državni ili lokalni propračun, državu i narod u ime stranke ili partije ili pak svoje osobno, branit će te raznorazni fiškali i ne gine ti dva tri mjeseca guljenja krumpira bez lisica na rukama. No pitam se jer ne čujem kako je DORH i hrvatski pravosudni sustav kaznio pripadnike srpske etničke zajednice u Slavoniji koji su svoje neslaganje i otpor spram države i sustava iskazali pucanjem iz vatrenog oružja, bacanjem bombi te ugrožavanjem sigurnosti i materijalnih dobara. Čujem nema napretka, nema brzog sudbenog djelovanja i drakonskih kazni, zanimljivo zar ne? Da možeš radit što hoćeš moraš biti ili uz HDZ ili SDP… Ako si kontra njih, robija ti ne gine.”

Mario Maks Slaviček