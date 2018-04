BOŠNJAKOVIĆ: ‘Još ćemo mjesecima raditi na Ovršnom zakonu’

Autor: dnevno.hr

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković otkrio je da Ovršni zakon neće tako brzo ugledati svjetlo dana, ali na njemu se radi, a pomoći blokiranima bi trebale i izmjene Zakona o stečaju potrošača. Bonjaković je najavio izmjene i kod Zakona o kaznenom postupku.

“Još ćemo mjesecima i raditi na novom Ovršnom zakonu jer to je veliki dokument, ali pripremamo mjere kroz izmjene Zakona o stečaju potrošača koje će pomoći ljudima. Otpis dugova je jedno, a drugo je da ćemo omogućiti građanima koji su blokirani dulje od tri godine i za iznos manji od 20.000 kuna da kroz ubrzani stečajni postupak u razdoblju od šest mjeseci do godine dana izaći iz tih problema. To je po našim evidencijama između 80.000 i 100.000 građana”, kazao je Bošnjaković u razgovoru za RTL.

A složio se i s ocjenom uskoro bivšeg glavnog državnog odvjetnika Dinka Cvitana da treba mijenjati Zakon o USKOK-u.

“USKOK je specijalizirani dio DORH-a koji se treba baviti najsnažnijim predmetima organiziranog kriminala i korupcije. Sada se bavi nižim predmetima. To snažno oružje koje imamo trošimo na nešto što nije primjereno. Mijenjat ćemo naravno i taj zakon. Primarno nam je promijeniti Zakon o sudovima i Zakon o Državnom sudbenom vijeću jer nismo zadovoljni ponajviše izborom sudaca. Postupci nam traju jako dugo, svaka odluka izaziva veliku dvojbu. Ne želimo da netko tko bude na 70. mjestu po broju bodova bude odjednom izabran. Propisat ćemo rokove u kojima je potrebno imenovati suca i da primarni kriterij bude kvaliteta rada”, najavio je Bošnjaković.

“Ne znači. U zadnje dvije godine smo imali prijevremene izbore i polublokadu rada Sabora, bilo je i problema s Agrokorom. Više je to stjecaj okolnosti, nego namjera. Dinko Cvitan je podnio izvješće na vrijeme, Vlada je odgovorila na vrijeme, ali okolnosti su bile specifične”, ministrov je odgovor na pitanje na pitanje znači li činjenica što Cvitan već dvije godine nije pozvan u Sabor kako bi podnio izvješće da je njegova sudbina bila odlučena još davno prije.

Bošnjaković je odbacio optužbe kako je na odluku o Cvitanu imala činjenica što je za kriminalna djela optužio koalicijske partnere HDZ-a, bez kojih nema Vlade.

“Te stvari uopće nisu bile relevantne. Sam sam sudionik tih razgovora. Dinku Cvitanu je istekao mandat i mi smo kao Vlada u prilici predložiti novog kandidata i u Draženu Jeliniću vidimo reference koje zaista odskaču i daju nam vjeru da ćemo imati kvalitetnog glavnog državnog odvjetnika”, objasnio je Bošnjaković u razgovoru za RTL.

Ministar je najavio i promjene u Zakonu o kaznenom postupku. Ustvrdio je kako Vladin kandidat Jelenić ima energije, međutim postavilo se pitanje je i koliko bilo kakva energija vrijedi u pravosuđu gdje se kazneni procesi razvodnjavaju po osam godina.

“Ne, ne mislim da je to presudno. Važno je da čelni čovjek donese novu kvalitetu svojim načinom rada. Puno je stvari u tom mozaiku koje treba promijeniti. Radit ćemo novi Zakon o kaznenom postupku, koji bi trebao detektirati koje su nam najslabije točke u kaznenom postupku. Statistika nam je vrlo dobra, ali kod predmeta koji su medijski izloženi, to su vrlo složeni predmeti sami po sebi. Predmet Agrokor ima 12 okrivljenih, bit će jako puno vještačenja, svjedočenja. To nije jednostavno provesti, ako ste negdje u toj priči pogriješili presuda višeg suda vam može vratiti postupak. To nam se ne sviđa i želimo kroz novi zakon naći protočnije načine da postupci idu brži”, izjavio je ministar Bošnjaković za RTL.