Bogatstvo od kojeg zastaje dah: Kako je majka ovog HDZ-ovca postala najbogatija umirovljenica u državi?

Autor: Iva Međugorac

Suprug uvijek posljednji sazna, govorio je svojedobno Nadan Vidošević. Potom se vrlo brzo doznalo da i glavni suprug Hrvatske gospodarske komore ne samo da dosta toga znade, već i dosta toga ima.

Godinama se po hrvatskim gospodarstvenim krugovima priča o potrebi za postojanjem Hrvatske gospodarske komore, ali i o imovini iste institucije koja vrijedi 343,5 milijuna kuna. Državna revizija još je 2010. utvrdila niz nepravilnosti u poslovanju Komore koja troši milijune na promociju, a uslugu naručuju suprotno zakonu premda su isti posao mogli odraditi i sami. Komora se našla na meti nadležnih institucija i zbog kolekcioniranja umjetnina čije su cijene nerealno iskazane. Uz sav raskoš Komore, raskošno je živio Nadan Vidošević. Ipak, njegova imovina i nije tako raskošna kao što bi vam se možda moglo učiniti. Formalno, riječ je o skromnom tipu.

No, zato nimalo skromno ne živi njegova majka umirovljenica iz Splita Marija Tudor Vidošević, koja je nekoć šefovala u Jugobanci. Raskoš se može pronaći i u imovini supruge Ine, ali i njihove kćeri. Vidoševićev otac Ante bio je ekonomist te dio upravljačkog kadra u Dalmacijacementu. Nakon što su mu se roditelji rastali, Nadan je živio s bakom i majkom u stanu od 50-tak kvadrata u naselju Spinut. Baka mu kasnije stan ostavlja u nasljeđe, a on se s obitelji seli u Zagreb. Šarmantni Nadan završava Ekonomski fakultet na kojem i nije bio pretjerano uspješan student. Ali koga briga, vrata za njega otvaraju se u očevom Dalmacijacementu preko kojega se uspješno penje do ostalih značajnih funkcija koje je obnašao. U skladu s tada skromnom poduzetničkom putanjom, mlađahni Nadan domogao se političkih voda ulazeći 90-tih u HDZ kojega je tada izdašno financirala njegova rodbina iz daleke Kanade.

Od tada do danas u svoju imovinsku karticu nanizao je bivši šef HGK pravo malo bogatstvo, na kojemu bi mu mnogi vrijedni i marljivi hrvatski poduzetnici mogli pozavidjeti. Doduše, ovih dana Vidošević kojega istražitelji ponovno načimaju i nije u zavidnoj poziciji.

Bez obzira na to posjeduje obiteljsku kuću na Gornjem Prekrižju, a kada bi se poželio hvaliti imovinom tada bi svakako istaknuo i turistički objekt smješten nedaleko od Omiša. U Bosni i Hercegovini posjeduje imanje pored Kupresa, a uz to na raskošnu listu njegove imovine uvrstiti se slobodno može i poljoprivredno zemljište u Pisarovini. Svojedobno se hvalio ušteđevinom u iznosu od 30 tisuća eura i posjedom Kraševih dionica vrijednih četiri milijuna kuna. Uz sve navedeno, vlasnik je dvaju automobila te triju satova koji u maniri mnogih aktera hrvatske poduzetničko-političke scene nisu jeftini.

U utrci za predsjednika protukandidat Hebrang nazivao ga je Sanaderovom lutkom na koncu. Ali, glavni lutak iz ove priče veoma je brzo pao u drugi plan. Zato je u prvom planu ovih dana opet Nadanova imovina vrijedna 15 milijuna eura.

Majka Marija vlasnica je tvrtke BOR HZA, a ista postoji od 2005. godine te je kroz nekoliko mjeseci nanizala dva i pol milijuna kuna kapitala. Majčina imovina je šarolika i brojna, a uz sve nekretnine koje posjeduje tamo se pronaći može i jahta. Supruga Ina Vidošević direktorica je u istoj tvrtki čija je djelatnost iznajmljivanje vila na Jadranu. Zgodan je ovo poslić s obzirom na to da je dotična dama prije ove aktivnosti bila odgojiteljica u vrtiću.

U Dubrovniku na Pilama obitelj Vidošević posjeduje kuću, a Nadan je vlasnik građevinske parcele u istarskom Medulinu. Posjeduje i šumu u Gorskom kotaru, a nedaleko od sela Hlevci posjeduje još jednu oveću šumicu u kojoj se smjestilo jezero i skijalište.