Biskup Košić o Hrvatskoj pravoslavnoj crkvi: ‘Zašto je čudno da je i Hrvatska ima?’

Predstavljanje knjiga g. Aleksandra Radoeva Ivanova „Hrvatska pravoslavna crkva, bila je, jest i bit će“ i „Hrvatska pravoslavna crkva, činjenice i kratka povijest“, održano je u četvrtak 26. travnja u Dvorani sv. Ivana Pavla II. u sisačkom Velikom Kaptolu. O knjigama su govorili novinar i publicist g. Damir Borovčak i autor.

Na početku sve okupljene pozdravio je biskup Košić istaknuvši važnost ovih knjiga i onoga što je u njima napisano.

„Mislim da je dobro čuti neke činjenice iz prve ruke od čovjeka koji je to napisao i koji se već dugo bavi temom Hrvatske pravoslavne crkve. Premda u Hrvatskoj ima nekoliko pravoslavnih crkava poput Srpske, Bugarske, Makedonske, ne postoji službeno Hrvatska pravoslavna crkva, premda bi to bilo logično – budući da pravoslavne Crkve poštuju nacionalne granice, kao npr. u Rusiji je Ruska pravoslavna crkva, u Bugarskoj Bugarska, u Rumunjskoj Rumunjska, u Srbiji Srpska, samo u Hrvatskoj nije Hrvatska pravoslavna crkva – nego Srpska pravoslavna Crkva. Ovakve knjige su važne da podsjete na povijest Hrvata pravoslavaca“, rekao je biskup.

Govoreći o povijesti HPC-a urednik knjige „Hrvatska pravoslavna crkva, činjenice i kratka povijest“ Damir Borovčak ustvrdio je kako se jedino istinom možemo suprotstaviti laži koja se kroz skoro stoljeće širila i koja je negirala postojanje Hrvatske pravoslavne crkve.

„Činjenica je da hrvatski političari ili ne poznaju našu povijest ili nemaju hrabrosti odgovoriti na izazove srpskih podvala i krivotvorina. Zašto bi inače godinama prešućivali povijest velikosrpske hegemonije u razdoblju prije Drugog svjetskog rata? Često se u radovima krivo prikazuje da je ideja o Hrvatskoj pravoslavnoj crkvi nastala u doba Nezavisne Države Hrvatske, a ona je zapravo nastala još u drugoj polovici 19. stoljeća, jer je u to doba bilo mnoštvo pravoslavnih Hrvata. Pregled znamenitijih hrvatskih pravoslavaca iz prethodnih stoljeća pokazuje da ih ima jako mnogo: feldmaršal Svetozar Borojević, Milan Ogrizović, Petar Preradović, Josip Runjanin, Augustin Harambašić, samo su neki od njih“.

Autor knjiga g. Ivanov zahvalio je biskupu što je omogućio ovo predstavljanje u Sisku i to ocijenio kao hrabar domoljubni potez. Govoreći o knjigama autor je rekao kako se one bave prije svega rasvjetljavanjem postojećih činjenica pravoslavlja u Hrvata kao sastavnog dijela hrvatske povijesti, ali i iznose javnosti nastojanja oko ponovne obnove HPC.

„Više od stoljeća prešućuju se činjenice, krivotvore se dokumenti i povijesni spomenici, izmišljaju se cijeli dijelovi povijesti s ciljem stvaranja veličanstvene srpsko-jugoslavenske povijesti i ponižavanja hrvatske povijesti. Krivotvoritelji su nastojali razbiti jedinstvo hrvatskog naroda i zato su nametnuli obrazac po kojemu su svi pravoslavci Srbi… Na neki način krivotvoriteljima je uspjelo i to da Republika Hrvatska sada ima upola manji teritorij, za trećinu manje stanovništva i da gotovo nitko ne zna da su Hrvati pravoslavci oduvijek dio hrvatskog naroda. Tako je danas Republika Hrvatska jedina država u Europi, koja na svom teritoriju nema vlastitu pravoslavnu crkvu nego stranu Srpsku pravoslavnu crkvu“, upozorio je autor te dodao kako vlast već 5 godina odbija registrirati Hrvatsku pravoslavnu crkvu (HPC) izmišljajući nezakonite zahtjeve, poput zahtjeva o popisu vjernika.

U nastavku autor je naglasio i svoja nastojanja da dokaže da u Hrvatskoj postoje Hrvati pravoslavci, unatoč nametnutoj srpsko-jugoslavenskoj šabloni po kojoj su svi pravoslavci Srbi.

„Stavljam naglasak na to da je na popisu stanovništva iz 2011. bilo 16 647 Hrvata pravoslavaca što je zadnja crta obrane, jer kad stavljamo naglasak na broj od samo 16 647 Hrvata pravoslavaca, ispada da prihvaćamo to da je 180 000 pravoslavaca zapravo članova SPC u RH. Popis stanovništva iz 2011. prikazuje to da postoje pravoslavci, a nikako to da su svi članovi baš te vjerske zajednice (SPC)… U prijašnjem popisu iz 2001. većina se pravoslavnih u RH nije ni izjasnila da pripadaju SPC, što je veoma važno… Očekujemo da će u budućnosti većina pravoslavnih vjernika u Hrvatskoj biti upravo vjernici HPC-a. Tko želi moliti za svoju obitelj, za svoj hrvatski narod i samoga sebe, slobodno neka nam se pridruži. HPC je prava Crkva zato i rado primamo sve kršćane koji se žele pridružiti našim molitvama – rečeno je: Gdje ste vi dvoje ili troje u mom imenu i Ja sam uz vas”, zaključio je g. Ivanov.