Bezobrazni kupac koji je uhvatio prodavačicu za stražnjicu dobio kaznu od suda

Autor: dnevno.hr

Kupac koji je uhvatio prodavačicu za stražnjicu dok se nagnula kako bi oprala staklenu vitrinu, kažnjen je od strane suda u Rovinju.

Sud je zaključio da se 70-godišnjak naročito drsko i nepristojno ponašao u trgovini te mu je izrekao kaznu od 964 kune. Ovakvo ponašanje se inače kažnjava Zakonom o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Incident se dogodio još u svibnju 2014. godine u Puli. Pred kraj radnog vremena, prodavačicaje prala vanjsku stranu vitrine, a 70-godišnjak ju je uhvatio za stražnjicu.

“Bila sam nagnuta nad vitrinom u pekari koju sam prala zajedno s kolegicom, Još sam trebala obrisati unutrašnju stranu kada me netko uhvatio za stražnicu. Okrenula sam se ugledala kupca kojeg sam od ranije poznavala. Bilo mi je grozno i pitala sam ga zašto je to napravio. On je samo uzvratio: ‘Pa šta!’ i još se pri tome nasmijao.

Zbog toga mi je bilo još gore pa sam se rasplakala i otišla do kolegice koja mi je savjetovala da sve prijavim zaštitaru. To sam i učinila, a kasnije sam doznala da se ovaj kupac želio ispričati jer mu je u međuvremenu zabranjeno da dolazi u naš dućan.

I ranije mi se znao obraćati govoreći mi da bi me ‘čuvao kao malo vode na dlanu’, ali mu na to nisam odgovarala jer mi je bilo neugodno”, svjedočila je prodavačica na sudu.

Osim same kazne, 70-godišnjak će morati platiti i sudske troškove u iznosu od 400 kuna, prenosi Net.hr.