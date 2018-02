Bernardić: ‘Plenković mora reći odobrava li iznošenje novca iz Agrokora’

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić oštro je kritizirao privremenu upravu Agrokora zbog tvrdnji da se bivšoj tvrtki Ante Ramljaka, “Texo Management”, isplaćuje novac.

“Sada je jasno da Andrej Plenković povjerenje Anti Ramljaku nije dao da spašava radna mjesta, već zato da bi iznosio novce iz Agrokora. To debelo smrdi na korupciju. Premijer Plenković mora odgovoriti da li je za to znao i da li to odobrava”, rekao je Bernardić.

Dodao je kako očekuje da se Ramljak pojavi na tematskoj sjednici Odbora za gospodarstvo koja se treba održati u utorak, kako bi odgovorio na ta pitanja.

Tražit će i postupanje DORH-a u vezi ovog pitanja, javlja Novi list.

“Moramo dobiti odgovor da li se sve ovo događa pod budnim okom i podrškom premijera Plenkovića”, dodao je Bernardić.

Upitan je i je li istina da su neki kolege tražili da odstupi.

“Ne, nitko od kolega to od mene nije tražio i neistine anonimnih izvora neću komentirati”, rekao je Bernardić.