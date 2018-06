Bernardić je gotov! Čovjeka koji ga ruši obožava i Kolinda

Kada netko od SDP-ovaca iznese kritiku na račun Davora Bernardića tada to više i nije neka velika vijest, no kada to učini jedan od potencijalnih kandidata za šefa te stranke Joško Klisović koji je ujedno Milanovićev kum tada na taj napad valja obratiti pažnju. Klisović se inače oglasio u velikom intervjuu za Solodnu Dalmaciju gdje je kritički progovorio o kome drugom, doli o nesretnom ‘Beri’. Kako je rekao, Bernardić nije uspio konsolidirati stranku i ponuditi novu političku viziju za koju bi hrvatski građani pokazali interes.

”Njegov rejting je odraz njegove dosadašnje politike i političkog rada. SDP je stranka koja među članovima još uvijek ima vrlo respektabilne stručnjake, koji su u stanju kvalitetno formulirati i provoditi stranačke politike i za njih zainteresirati hrvatske građane. Unutarnji procesi će u SDP-u sigurno ići dalje, sve dok ne nađemo optimalno rješenje”, rekao je te dodao kako će izbori za županijske i gradske organizacije te stranke, koji se trebaju provesti u lipnju biti prvi pokazatelj Partijskog smjera.

Na pitanje ima li Bernardić politički kapacitet da SDP izvuče iz ponora, Klisović kaže da ga dosad nije pokazao. No, pokazalo se zato unutar najveće oporbene stranke kako je vrijeme za promjene, te je sve više onih koji agitiraju za unutarstranačke izbore, a kao jedan od kandidata ističe se upravo Klisović kojega mnogi opisuju kao perspektivnog i ambicioznog. U svakom slučaju njegova politička biografija obilije zanimljivostima, a komplimente na njegov račun upućivao je svojevremeno bivši predsjednik Ivo Josipović. Zanimljivo je kako je Klisović prvotno bio šef kabineta Kolinde Grabar-Kitarović koja je u to doba bila HDZ-ova ministtrica vanjskih poslova. Nedugo potom klisnuo je u Ured predsjednika Josipovića na Pantovčaku, a po ulasku u Partiju skrasio se u Ministarstvu vanjskih poslova kao jedan od ključnih suradnika bivše ministrice Vesne Pusić.