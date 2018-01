BELJAK: ‘Sanader i Kosor su bili jedini korektni prema HSS-u’

Autor: dnevno.hr

'Tko će biti aktivniji, taj će si osigurati poziciju visoko na listi na sljedećim izborima', komentirao je predsjednik HSS-a

Krešimir Beljak, predsjednik HSS-a, gostovao je na televiziji N1 gdje je komentirao izmjene saborskog Poslovnika.

“Ja bih trebao vidjeti novi prijedlog Poslovnika, ali mislim da je ovo što je gospodin Božo Petrov pokušao najbolje, a to je da se stranke dogovore. Čim vladajući rade sami, ostavlja se pitanje da bi zavezali da ne kažem što opozicijskim strankama i ljudima koji ih ne podržavaju.”

Beljak je komentirao i izjavu Branka Bačića da su upućivali poziv svim strankama.

“To nije istina. Na taj način se ne može raditi. To je isti način kako rade i sa zakonima, možete uputiti sto amandmana, sve će biti odbijeno. Pokušavaju bez dogovora nametnuti Poslovnik u Saboru. Stanke su, nažalost, jedini način kako opozicija može doći do riječi,” komentirao je predsjednik HSS-a.

Za Beljaka bi bilo posve ok da se predvidi prostor u kojem bi svaki klub mogao govoriti o onome što mu je važno.

“Problem sa strankama je što možete govoriti 5 minuta. To otvara prostor cirkusu. To bi trebalo mijenjati, ne ukidati, nego to pretvoriti u sat vremena rasprave.”

Osvrnuo se Beljak u emisiji i na vijest da vladajući naručuju pitanja.

Ustvrdio je kako je to slučaj na svim razinama u zadnih 25 godina te je nadodao kako ovaj sustav ne valja, te kako treba ga promijeniti.

“Prije svega politički sustav, izborni sustav. Ovako imamo dogovorena pitanja.”

Za njega je to ništa drugo nego ulizivanje šefu stranke.

“Tko će biti aktivniji, taj će si osigurati poziciju visoko na listi na sljedećim izborima. Ivo Sanader i Jadranka Kosor bili su jedini iz HDZ-a korektni prema HSS-u, gospođa Kosor možda čak prekorektna.”

Poznati političar komentirao je i razliku između HDZ-a i svoje stranke.

“HDZ je tipična kapitalistička stranka, što se vidi u zastupanju krupnog kapitala, zastupaju uvozničke lobije, bankarske lobije…”, izjavio je i komentirao kako su oni opozicijska stranka i kako misli da bi se sve opozicijske stranke trebale držati skupa i pokažu kako je opozicija spremna preuzeti vlast.