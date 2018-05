Bauk: Živi zid je skupina simpatičnih političara s vrlo opasnim idejama za državu i društvo

Autor: Hina

Predstavnici Živog zida vješto prikrivaju svoje mane, ocijenio je.

Predsjednik SDP-ova klub zastupnika u Hrvatskom saboru Arsen Bauk izjavio je u utorak u Splitu kako je Živi zid skupina simpatičnih političar s “vrlo opasnim idejama” i s “nesagledivim posljedicama za državu i društvo.”

“Radi se o skupini simpatičnih političara s vrlo opasnim idejama koje bih nazvao avanturizmom, a u drugom dijelu konformizmom. Avanturizam je ono kada se daju dosta zavodljive ideje s nesagledivim posljedicama za državu i društvo kao što su izlazak iz Europske unije (EU) i NATO-a i veće povezivanje s Rusijom i Kinom,” rekao je Bauk novinarima u Splitu, gdje je nazočio političkom skupu kojeg su u povodu Međunarodnog praznika rada, 1. svibnja, na Peristilu organizirali splitski SDP i Nova ljevica.

On je to rekao odgovarajući na novinarski upit kako komentira nedavni prvi stranački kongres Živog zida. Što se tiče konformizma Živog zida, naglasio je Bauk, to je “upadljivo izbjegavanje tema koje se u društvu etiketiraju kao ideološke, a u stvari se radi o temeljnim ljudskim pravima.”

“Pobjegli su s glasovanja o Istanbulskoj konvenciji, ne izjašnjavaju se o pitanjima diskriminacije po vjerskoj i nacionalnoj osnovi, od njih možemo ili ne možemo čuti ništa o odnosu prema antifašizmu, prema pravima manjina, prema LGBT zajednici, prema pravu žene na pobačaj prema izboru,” kazao je Bauk.

“Do sada su, rekao bih, uspjeli vješto pokazati neke vrline ali još vještije skriti mnoge mane koje ljudi još nisu primijetili i mislim da će, kako vrijeme bude odmicalo, te mane i nedovoljno osmišljena rješenja dolaziti do izražaja,” kazao je Bauk. Dodao je da na upit o svojim rješenjima predstavnici Živog zida “prekidaju razgovor, bježe iz dvorane ili jednostavno skreću s teme.”