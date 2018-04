Bačić ‘zaprijetio’ HDZ-ovcima: Ulaskom u stranku odrekli ste se savjesti

Bačić je čovjek koji se neopisivo lako prilagođava svim predsjednicima stranke.

Brojne reakcije izazvalo je gostovanje HDZ-ova Predsjednika kluba zastupnika Branka Bačića u emisiji Otvoreno, javne televizije tijekom koje je između ostaloga progovorio i o ratifikaciji Istanbulske konvencije, koju je prije nekoliko tjedana najavio premijer Andrej Plenković, nakon čega se pobunio i dio zastupnika njegove stranke. ”Zastupnici HDZ-a o Istanbulskoj konvenciji trebali bi glasovati u skladu s odlukom Kluba HDZ-a”, rekao je Bačić koji očigledno ne dijeli mišljenje onih koji pozivaju na glasovanje po savjesti, na čemu je ponajprije inzistirao politički tajnik stranke Davor Ivo Stier.

Bačić je, navodno svoj stav iznio i pred HDZ-ovcima na Klubu zastupnika, nakon čega se dio članova te stranke žestoko obrušio na njega, no to ga očito nije previše pokolebalo, jer on je čovjek koji, ako je suditi po šturoj političkoj biografiji uvijek ide na ruku šefovima stranke, a u ovom slučaju to je Plenković.

Naime, Bačić je izvrsno surađivao sa Ivom Sanaderom, a nakon što je ovaj dramatično napustio politiku prelazi u ‘tabor’ premijerke Jadranke Kosor, a nakon što je pod palicom Tomislava Karamarka i bivša premijerka izbačena iz stranke, Bačić nije pošao za njom već je ostao u stranci da bi se na vrlo krucijalnu stranačku poziciju vratio baš u vrijeme Andreja Plenkovića. Slučajno, ili ne Branko Bačić vjenčani je kum Plenkovićeva političkog oca Vladimira Šeksa.

Dio medija, inače je svojedobno izvještavao i o jednoj neugodnoj aferi koja se vezuje uz Bačićevo ime, navodno je baš on u korelaciji s bivšom premijerkom u stranačkim odajama krio dva milijuna i 300 tisuća eura crnog fonda, koje im je kao miraz na odlasku ostavio Sanader.

Kada je Sanader objavio da napušta Vladu, Jadranku Kosor upoznao je sa spomenutim iznosom kojega pod ključem drži bivši rizničar. Kosor i Bačić su mjesecima, daleko od očiju tadašnjeg glavnom državnog odvjetnika krili crni novac u stranačkom sefu, sve dok nisu spoznali da bi vrag mogao odnijeti šalu te da bi DORH mogao zakucati i na njihova vrata.

No, usprkos ovim medijskim napisima za taj potencijalni i nikad potvrđeni grijeh ni jedan akter ove priče nikada nije odgovarao, već su se kako od Sanadera, tako i od spomenute afere u javnom prostoru ograđivali.