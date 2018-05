Andro Krstulović Opara pisao turistima: pročitajte njegov ‘kućni red’

Autor: dnevno.hr

U časopisu Visit Split, koji se besplatno distribuira raznim kanalima i služi turističkoj promociji, splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara objavio je pomalo neuobičajen uvodni tekst. Umjesto klasičnih poruka dobrodošlice i hvaljenja lokalnih znamenitosti i atrakcija, turistima je poprilično jasno ukazao na ‘kućni red grada’.

Ovo je Oparino pismo turistima:

“Dragi gosti, dobrodošli u Split!

Građani Splita, hotelijeri, ugostitelji, vodiči i svi ostali djelatnici u turizmu daju i dat će sve od sebe da vam odmor u našem gradu ostane u dugom i lijepom sjećanju.

Da bismo ostvarili taj zajednički cilj, treba nam i vaša pomoć. Nije teško i nije zahtjevno, samo vas molimo da poštujući kućni red, gradska pravila, ali i naše običaje omogućite sebi i drugim turistima ugodan odmor, a stanovnicima Splita date podstrek da vam s još većim angažmanom omoguće nezaboravan provod u našem gradu.

Od 23:00 do 8:00 sati vrijeme je noćnog mira. Molimo, suzdržite se od puštanja preglasne glazbe i galame u to vrijeme. Ostalim turistima treba odmor da bi bili spremni za nove aktivnosti, vašim domaćinima treba odmor da bi vam boravak mogli učiniti što ljepšim, a i vama će odmor dobro doći za izazove koji slijede. U našem gradu i okolici postoje brojna mjesta za cjelonoćni glasni provod, ali to mjesto nije u hotelskoj sobi, apartmanu ili kući koju ste iznajmili ili na ulicama i u dvorištima našeg grada.

Od 14:00 do 17:00 sati vrijeme je popodnevnog odmora. U Španjolskoj se to zove siesta, kod nas je to pižolot. Poslijepodnevni drijemež dio je našeg identiteta koji se trudimo sačuvati unatoč ubrzanom načinu življenja. Iskušajte ga, nećete požaliti, uvjerit ćete se o kako se važnoj stvari radi. Tada naše ljude obuzme fjaka, kako je objašnjava BBC, ‘sublimno stanje duha koje karakterizira težnja ni za čime’. Vjerujte, prepustite se tome daru koji je privukao i rimskog cara Dioklecijana koji je nakon vladanja svijetom i vođenja brojnih ratova izabrao baš ovu uvalu za izgradnju svoje palače iz koje je izrastao naš grad i da bismo mi u njemu baštinili naše pretke, pa tako i običaje.

Po Gradu nemojte šetati bez odjeće, dijela odjeće ili u kupaćem kostimu. To pravilo proizlazi i iz običaja. Na Mediteranu smo, sunce je jako, osobito u zvizdan, kad je sunce visoko. Primijetit će te da domaći ljudi izbjegavaju izlaganje suncu. Vjerujem da ni u Vašim gradovima i mjestima ne hodate bez odjeće ili neprimjereno odjeveni, pa nemojte ni po Splitu. Naš komunalni red ne dopušta takvu šetnju te za nepoštivanje te odredbe slijedi kazna od 500,00 kuna na mjestu počinjenja prekršaja ili 1.000,00 kuna po provedenom prekršajnom postupku. Sigurno postoji milijun načina na koji ćete pametnije potrošiti novac umjesto plaćanja kazni.

Po uličicama našeg Grada, ali i drugim mjestima Dalmacije čut ćete ljude kako tiho pjevuše u manjim skupinama – u klapama. Pridružite im se. Takvo pjevanje je naravno dopušteno, čak i noću pod prozorom svoje izabranice. To zovemo serenadom i nitko se neće buniti ako to izvedete tiho i a cappella. Time ćete impresionirati slušače, puno bolje nego turirati motorom ili driftati Vašim vozilom na parkingu.

E, da, još nešto. Nemojte pokušati objasniti domaćim ljudima da bolje od njih igrate picigin ili da je neka nogometna momčad bolja od splitskog Hajduka. Pridružite nam se na nekoj od naših plaža i zaigrajte picigin, tu jedinstvenu zabavnu igru lopticom u plićaku. U bilo koje doba godine. I svakako nemojte propustiti nogometnu utakmicu našeg Hajduka na prelijepom stadionu tek nekoliko stotina metara od stare gradske jezgre. To navijanje i ljubav i privrženost Hajduku zapamtit ćete cijeli život.

I na kraju, popnite se na Marjan, naše opjevano brdo nad gradom, prepuno lijepih uvala, s nataloženom povijesti i prelijepom prirodom. Čuvajte šumu i uživajte u zelenim plućima našega grada.

Veselim se Vašem posjetu, želim vam ugodan boravak u našem gradu i želim da ponesete najbolje i najljepše uspomene iz Splita”, stoji u pismu Andra Krstulovića Opare turistima, a koje prenosi tportal.