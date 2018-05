Andrej Plenković i Grabar Kitarović dogovorili sastanak

Autor: dnevno.hr

U subotu su telefonski razgovor obavili predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i premijer Andrej Plenković te se dogovorili sastanak za idući tjedan, a dan susreta još nije dogovoren. Inače, predsjednica je u petak primila ravnatelja SOA-e Danijela Markića koji joj je predao izvješće o saznanjima Sigurnosno-obavještajne agencije vezano za aferu Hotmail.

Zbog toga je još prije najavila kako će zbog afere povezane sa stanjem u Agrokoru predložiti održavanje sjednice Nacionalne sigurnosti. Zabrinuta zbog situacije, i zbog sastanka s premijerom otkazala je put u Slovačku i Crnu Goru, piše HRT.

Podsjetimo, u petak je u Saboru predsjednica Kolinda Grabar Kitarović rekla kako je dobila detaljno izvješće Sigurnosno-obavještajne agencije (SOA) o aferi Hotmail, a s premijerom Andrejem Plenkovićem o tom bi pitanju trebala razgovarati u ponedjeljak, kada će predložiti i održavanje sjednice Nacionalnog vijeća. Skupina ljudi koja je sudjelovala u prepisci privatnim mailovima pokazala je veliku neozbiljnost prema vrlo ozbiljnom pitanju i nacionalnom problemu, a taj način komunikacije baca sjenu na cijeli proces, izjavila je predsjednica.

“U ponedjeljak na razgovoru s predsjednikom Vlade predložit ću održavanje sjednice Nacionalnog vijeća, svakako postoji potreba jer moram izraziti zabrinutost trenutnim stanjem”, rekla je Grabar Kitarović. Predsjednica je objasnila i kako je zabrinuta trenutnim stanjem zbog činjenice da se nagodba oko Agrokora mora provesti. “Ne želim da dođe do komplikacija jer o tome ovisi stabilnost radnih mjesta u koncernu Agrokor i stabilnost hrvatskog gospodarstva”, istaknula je.

Predsjednica kao drugi razlog navodi kako se treba istražiti i vidjeti tko je znao za komunikaciju u aferi Hotmail. “Zašto jedna skupina dužnosnika, ozbiljnih ljudi, komunicira preko Hotmaila i drugih privatnih mailova čiji su serveri izvan države o jednom tako bitnom državnom pitanju. Zašto su izbjegavali službene mailove? To baca sjenu na cijeli proces”, ustvrdila je predsjednica.

Upitana za odgovornost premijera Plenkovića, rekla je da se on sastao sa skupinom Borg, no i istaknula kako “treba istražiti i autentičnost sadržaja tih mailova”. “To rade odgovarajuće institucije. Nitko od nas ne smije raditi pritisak na DORH. Naravno, svatko od nas je politički odgovoran za posao koji radi, a to ovisi i o stabilnosti unutar koalicije, njihovim razgovorima”, rekla je Grabar-Kitarović. Ona, kaže, u ovom trenutku nema dovoljno podataka da bi mogla komentirati detalje.

Tvrdi da je i sama postavljala pitanje tko je pisao lex Agrokor u nekoliko navrata kada se susrela s Martinom Dalić i dobila odgovor da su ga pisali bivša potpredsjednica vlade i njezini suradnici. “Imena i prezimena mi nije dala jer ih nisam tražila, a i ne poznajem tu skupinu ljudi” rekla je Grabar Kitarović.