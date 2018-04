ALARMANTNO: Novi predsjednik uprave Ine najavio zatvaranje pogona u Sisačkoj rafineriji

Novi predsjednik uprave Ine Sandor Fasimon u četvrtak je u Budimpešti najavio zatvaranje pogona u Sisačkoj rafineriji, ali i obećao da će svi radnici biti zbrinuti te naglasio da Ina mora nastaviti s uspješnim poslovnim rezultatima kao proteklih godina.

“Moje stajalište, s obzirom na poslovne rezultate tvrtke, jest da Sisak ne zarađuje novac. To znači da je potrebna transformacija, a ono što će se najvjerojatnije dogoditi jest da će Rafinerija biti na jednoj lokaciji, a druga će se iskoristiti za logistiku, za druge industrijske namjene”, rekao je Fasimon, glavni šef MOL-a u Mađarskoj u intervjuu za vijesti RTL-a.

Fasimon na čelo Ine dolazi u trenutku kada Hrvatska traži model kojim bi otkupila dionice od Mađara. On pak ističe da u Hrvatsku dolazi podignuti tvrtku na višu tehnološku i proizvodnu razinu.

U intervjuu za Vijesti RTL-a podsjetio je da je Mađarska u prošlosti imala pet rafinerija. “Danas imamo jednu, ali nismo napustili nijednu prošlu lokaciju, već smo tamo pokrenuli nove poslove. Bitumen, petrokemija, logistika”, napomenuo je Fasimon.

Rekao je da bi, gledajući brojke, rafineriju koncentrirao na jedno mjesto. “Vrlo vjerojatno u Rijeku, ali ne želim to reći definitivno. S obzirom na ekonomske čimbenike, to bi trebao biti slučaj. Zasigurno bismo trebali najveći dio investicije prebaciti u jedan dio te priče. To ne znači da ćemo napustiti neko mjesto, zadržat ćemo industriju i vidjeti što ćemo tamo proizvoditi“, istaknuo je je Fasimon za Novu TV.

Na pitanje kako će riješiti socijalni problem koji će biti ogroman rekao je da prvo mora osmisliti što će učiniti i koliko ljudi treba za to.

Bude li viška radnika, otpremnine će biti fer

“Ovisi o potrebi za radnicima, vidjet ćemo što će biti s njima. Ina uvijek brine o svojim radnicima, tako da nitko neće završiti na ulici. U najgorem slučaju, ako bude viškova, otpremnine će biti fer, to uopće nije upitno. Želimo nastaviti posao i iskoristiti puni potencijal Ine. Znam da on postoji, znam kolege i znam koliko su profesionalni”, naglasio je.

Jedan od Fasimonovih interesa je i kutinska Petrokemija, a Ina, odnosno Mol zainteresirani su za ulazak u vlasničku strukturu kutinske tvornice s još nekim strateškim partnerima.

“Nije tajna da se pregovora oko toga. Ako se ta tvrtka može voditi na tržišnim osnovama, bez svih prijašnjih problema, onda svakako možemo biti zainteresirani za takvu suradnju, a to je nova poslovna linija”, istaknuo je Fasimon.

Svoje dužnosti u Ini Fasimon će službeno preuzeti sredinom šestog mjeseca, kada i stiže u Zagreb.