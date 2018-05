‘AFERA MAILOVI’: Sa svih strana pljušte reakcije na korespondenciju ministrice Dalić o Agrokoru

Autor: Hina

Ministar Marić: Ja ništa ne znam oko tih mailova

“Ja sam samo kratko uspio vidjeti tu vijest, ne bih ništa komentirao oko toga vezano za te mailove niti mogu ništa više reći oko toga. Nedavno sam bio na Povjerenstvu za sukob interesa i za mene je ta priča dobrim dijelom završena”, rekao je ministar financija Zdravko Marić za N1. “Nisam pravnik, znam za sebe osobno, nikad nikome ne otkrivam niti sam ikome dao informacije. Na Povjerenstvu sam morao iznositi određene detalje s jednog sastanka užeg državnog vrha, ali mimo toga, ja nikad nikome ne otkrivam bilo kakve detalje.

O ovome ostalom nemam nikakvih komentara”, rekao je Marić. “Ja sam na samom početku kad su se događale stvari bio malim dijelom i vrlo brzo sam se isključio iz komunikacije, pa nemam nikakve komunikacije niti saznanja oko toga”, rekao je Marić za N1 govoreći o tome je li on sudjelovao u prepisci. Iz Vlade, zasad, neslužbeno poručuju da je objava mailova Martine Dalić pokušaj rušenja nagodbe. Dodaju i da su vanjske i nezavisne stručnjake u pisanju lexa Agrokor tražili i iz Mosta.

Darinko Kosor razočaran

Predsjednik HSLS-a Darinko Kosor u srijedu je s konferencije za novinare poručio da mu se “ne sviđa korespondencija ministrice Martine Dalić” koju je objavio portal Index.hr, a koji pokazuju da su oni koji su s njom pisali lex Agrokor kasnije i angažirani u provedbi tog zakona.

Na pitanje treba li Dalić podnijeti ostavku, Kosor koji je dio vladajuće većine odgovorio je da to treba pitati premijera Andeja Plenkovića te je najavio treću tematsku sjednicu Odbora za gospodarstvo o Agrokoru u lipnju.

Istaknuo je kako “stalno zaboravljamo da je glavni krivac za stanje u Agrokoru Ivica Todorić, ali korespondencija ministrice Dalić i priprema dokumenata u tajnosti apsolutno nije prihvatljiva”. “Ima li u tome elemenata neke odgovornosti, presudit će neka druga tijela, sigurno neću ja tome suditi”, kazao je Kosor. “No, kao što sam bio jasan oko Ramljaka, mislim da sam i sada jasan”, naglasio je Kosor.

“Nagodba u Agrokoru se mora i sigurno će se dogovoriti do 10. srpnja kako bi i Agrokor i dobavljači i cjelokupno hrvatsko gospodarstvo mogli normalno poslovati”, uvjeren je Kosor. Kazao je da mu se objavljena prepiska ministrice Dalić ne sviđa te da je “na predsjedniku Vlade da procijeni što će učiniti”. Podsjetio je da je prvi bio za smjenu Ante Ramljaka kada se otkrilo da je kao povjerenik za savjetnike angažirao tvrtku Texo Management u kojoj je bio zaposlen.

Najavio je da će kao predsjednik saborskog Odbora za gospodarstvo sazvati treću tematsku sjednicu u lipnju, kada budu jasne stvari i na Trgovačkom sudu i oko Stalnog vjerovničkog vijeća i svih drugih elemenata nagodbe. Od povjerenika Fabrisa Periška i njegove zamjenice Irene Weber očekuje da poštuju odluku Trgovačkog suda koji je rekao da nije zadovoljan s predloženim razredima za vjerovnike, što je povjerenik i rekao da će učiniti, te zbog toga vjeruje da će do nagodbe doći u zakonskom roku.

Sud je rekao i da se ne smiju angažirati dodatni savjetnici, što i nije potrebno, pa kada riješimo ta dva problema i ako postoji volja više od dvije trećine vjerovnika da dođe do tog dogovora, ne vidim zašto do 10. srpnja ne bi bila postignuta nagodba, rekao je Kosor.

Najavio je i inicijativu HSLS-a za promjenu Ustava u kojoj se radi o zaštiti voda za ljudsku potrošnju i vodoopskrbnog sustava, za koju su dobili podršku 32 zastupnika te pozvao da im se pridruže i veliki klubovi poput HDZ-ova, SDP-ova i Mostova.

Pri prvoj idućoj promjeni Ustava očekujemo da Odbor za Ustav uvrsti i ovu našu inicijativu jer njom želimo spriječiti privatizaciju vodoopskrbnog sustava i da privatne firme preuzmu ono što danas rade jedinice lokalne samouprave i država kako bi građani uvijek plaćali ekonomsku, a ne tržišnu cijenu vode, poručio je.

Slično su napravile zemlje poput Slovenije i Slovačke, koje su otprilike veličine poput Hrvatske i jednako su bogate vodom. Pitanje voda u vrlo skoroj budućnosti će biti najvažnije pitanje, kazao je Kosor, zbog čega imamo obvezu to pitanje zaštititi Ustavom.

Maras traži razrješenje Dalić

SDP-ov saborski zastupnik Goran Maras pozvao je u srijedu državnog odvjetnika Dražena Jelenića da odmah otvori istragu o komunikaciji između autora “Lex Agrokor” i potpredsjednice Vlade i ministrice gospodarstva Martine Dalić, poručivši da premijer Andrej Plenković treba Martinu Dalić razriješiti njezine funkcije.

“Državni odvjetnik odmah se treba uključiti u cijeli postupak, a predsjednik Vlade Andrej Plenković treba razriješiti ministricu koja je kompromitirala ne samo njega i Vladu, nego i hrvatsku državu”, rekao je Maras u Hrvatskom saboru komentirajući članak na portalu Index u kojem su objavljeni mailovi Martine Dalić.

Index je objavio komunikaciju između autora “Lex Agrokor”, Martine Dalić i ministra financija Zdravka Marića iz koje proizlazi, tvrde na tom portalu, da su vlasnici i predsjednici brokerskih kuća, konzultantskih tvrtki i odvjetničkih ureda tajno radili za Vladu na pripremi zakona i iz toga izvukli osobnu korist jer je na kraju, na ime savjetničkih usluga, iz Agrokora u zadnjih godinu dana izvučeno više od pola milijarde kuna.

Upitan ima li tu odgovornosti premijera Plenkovića, Maras je odgovorio kako će se to vidjeti iz njegove reakcije. Smatra da, ako Plenković i dalje bude tolerirao potpredsjednicu Dalić na njezinoj poziciji, to znači da je “ruku pod ruku sa njom”. “Ukoliko on to riješi, sa sebe može sprati eventualno mali dio odgovornosti”, ocijenio je.

Maras kaže kako se iz teksta vidi da su najeminentniji hrvatski pravni stručnjaci, poput Petra Miladina sa zagrebačkog Pravnog fakulteta, upozoravali da taj zakon odstupa od talijanskog zakona i da njegovi autori odlaze u neistraženo područje koje može izazvati ogromne štete za Agrokor i Hrvatsku, što se sada i događa.

“Miladin je bio u pravu kada je to govorio prije samog donošenja zakona, a oni su to zanemarivali. Ne zbog toga što su oni veći stručnjaci od njega, nego zato što su znali u kojem smjeru idu. Znali su da idu po svoje milijune kuna u Agrokoru pod okriljem Martine Dalić. Sada ćemo vidjeti do koje je razine i Plenković bio u to upetljan”, ustvrdio je Maras.

SDP-ov zastupnik drži da taj slučaj zahtjeva istražno povjerenstvo koje bi trebalo otkriti što se događalo istaknuvši da je šokiran razinom komunikacije i načinom rada potpredsjednice Dalić.

Upitan o današnjoj sjednici Kluba zastupnika SDP-a Maras je potvrdio da će se njegova ostavka na mjesto potpredsjednika naći na dnevnom redu. Nije želio konkretno odgovoriti hoće li tražiti od predsjednika kluba Arsena Bauka da podnese ostavku već je kratko poručio: “Rekao sam što ću ja napraviti, a očekujem da rasprava bude otvorena”.