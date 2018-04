(FOTO/VIDEO) BILI SMO NA PROSVJEDNOM SKUPU PRAVAŠA! Keleminac: ‘Za Domovinu smo spremni’

U Zagrebu je u nedjelju u popodnevnim satima održan tradicionalni godišnji marš Autohtone Hrvatske stranke prava. Pedesetak simpatizera stranke, odjeveni u prepoznatljive crne uniforme okupilo se na Trgu Ante Starčevića uz jako policijsko osiguranje.

Događaj je pratila nekolicina novinara i zbunjeni građani. Grupica mladih djevojaka fotografirala je skup komentirajući kako se radi o ‘skupu podrške Stjepanu Radiću’. Na klupici preko puta, u društvu svog psa, sjedio je jedan hrvatski branitelj koji je, ogorčen zbog stanja u Hrvatskoj, došao promatrati skup.

“Devedeset i prve vratio sam se iz Münchena kako bih obranio Hrvatsku. Da sam znao kako će to završiti i kako će naša zemlja izgledati, nikada se ne bih borio. Prevarili su nas. Franjo Tuđman nas je izdao i prodao našu Domovinu. Bio sam na Zapadnom kolodvoru među 30 000 branitelja koji su trebali umrijeti za spas Vukovara. Umjesto toga, poslali su nas na Kupu da Tuđmanu spasimo guzicu. Likvidacijom Blaža Kraljevića uništili su HSP, a uništili su i Hrvate u Bosni. Ovo danas nije zemlja, nego najobičnija kolonija. Pogledajte ove, za nekoliko godina će preuzeti vlast i bit će opet krvi”, komentirao je nezaposleni inženjer kemije za Dnevno.hr, nezadovoljan što autohtoni pravaši daju podršku američkom predsjedniku Donaldu Trumpu.

“Jedino Rusija može spasiti Hrvatsku. Rusija bi nam bila bolja nego Amerika. Pravoslavna crkva bolja je od rimokatoličke. U Vatikanu stoluje đavo, a ne Papa. Rusija je bolja jer se protivi imperijalizmu. Glupost je da smo ušli u Europsku uniju. Magarca ne zovu na svadbu da jede pršut, nego da nosi vodu“, iznio je kontroverzne stavove naš sugovornik, a potom je povorka šutke krenula prema Trgu bana Jelačića. Pravaši su marširali mirno bez uzvikivanja spornog pozdrava Za dom spremni. Momci u prvim redovima nosili su zastave A-HSP-a i fotografije osnivača Stranke prava, oca domovine Ante Starčevića te američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Na Trgu ih je dočekala omanja skupina kontraprosvjednika s izvješenim transparentom na kojem je pisalo ‘Dosta je ustaštva’. Kasnije smo doznali da se radi o zajedničkoj akciji Radničke fronte i Socijalističke radničke partije. Kada je predsjednik A-HSP-a počeo s prisegom, upalili su megafone i ometali njegov govor uzvicima neodobravanja.

“Ustaše i četnici, zajedno ste bježali“, vikali su kontraprosvjednici da bi u jednom trenu prosvjednik s megafonom zaključio kako nema razlike i kako je A-HSP četnička organizacija.

U tom trenu, na Trgu su se pojavila i tri mlada SDP-ovca te razvili zastave Hrvatske, SDP-a i Europske unije. Autohtoni pravaši razvili su pak zastavu s prekriženom zastavom Europske unije i hrvatsku zastavu s prvim bijelim poljem. SDP-ovci su stali između dvije skupine prosvjednika, no jedna gospođa iz Radničke fronte pozvala ih je da se priključe njihovom prosvjedu što su oni i učinili. Istodobno, na Trg je na konjima umarširala i Kravat pukovnija na konjima i s bubnjarima. Oni se, nasreću, nisu pridružili ni jednom prosvjedu već su nastavili svoj put prema Kaptolu ne osvrnuvši se ni na jednu skupinu.

U svom govoru Dražen Keleminac naglasio je kako će A-HSP štititi socijalne i nacionalne interese, katoličku crvu, barjak i himnu, monetarni suverenitet te zaustaviti odlazak mladih iz Hrvatske, unutarnju agresiju na Hrvatsku, antihrvatske organizacije, ovršni zakon, sotonizaciju i još štošta. S obzirom na to da je marš organiziran uoči pravoslavnog Uskrsa, Keleminac je ‘svim poštenim Srbima od srca zaželio sretan i blagoslovljen Uskrs.

Ni na Trgu autohtoni pravaši nisu uzviknuli Za dom spremni. Umjesto toga, napravili su malu preinaku te pozdravljali sa ‘Za domovinu spremni’. U kratkom razgovoru za Dnevno Dražen Keleminac izrazio je zadovoljstvo današnjim skupom.

“Crveni i plavi vode politiku protiv svog naroda. Uništavaju nas ovrhama, kamatama, a sada i žele donijeti Istanbulsku konvenciju da unište i Crkvu. Danas nismo prisegli Donaldu Trumpu već domovini. Trumpu smo dali podršku jer se ne slažemo se s onima koji podržavaju rusku opciju. Rusi su oduvijek bili protiv Hrvatske. Ruski veleposlanik rekao je da su nas oslobodili od ustaša. I dalje tako misle. Srbija pak priželjkuje treći svjetski rat da vrate svoje krajeve. Mi smo mala država. Ako dođe do svjetskog rata, ako se ne svrstamo, kao država ćemo nestati. Čestitao sam danas pravoslavni Uskrs jer nemam ništa protiv Srba nego protiv velikosrpske politike koju provodi Milorad Pupovac. On je stvarni vladar Hrvatske. Nismo pozdravljali ni sa Za dom spremni jer ne želim da se naslađuju mojom uhićenjem. Danas smo došli dati poruku svima koji vole Hrvatsku. Nitko nam ne može govoriti da smo fašisti, pogotovo ne simpatizeri komunizma“, rekao je Keleminac.

Povorka je potom krenula prema Šestinama gdje se nalazi grob Ante Starčevića. Mi smo se vratili na Trg gdje smo uspjeli dobiti kratku izjavu Igora Premužića, aktivista Radničke fronte:

“Obavijestio sam ministra unutarnjih poslova o kakvom se skupu radi, no on je propustio reagirati na neoustaški skup održan na Svjetski dan Roma i pravoslavni Uskrs. Danas se na Trgu ponovno vijorila ustaška zastava. Policija je to vidjela, a nije reagirala. Keleminac je u svom govoru veličao ustaše, imam to snimljeno. Izvijestit ćemo o ovome svjetsku javnost i tražiti ostavku ministra Božinovića. Nije smio dozvoliti neoustaški skup na Dan Roma i pravoslavni Uskrs na glavnom gradskom trgu. Poslao je jake policijske snage, da se slučajno nešto ne bi dogodilo simpatizerima ustaškog režima. Nisu imali ni službenu hrvatsku zastavu. Ona je, ironično, bila kod nas kontraprosvjednika”, rekao je Premužić.