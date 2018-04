(FOTO) Top 5 nestašnih HDZ-ovaca koji se ne srame svojih tijela i pokazali su nam (skoro) sve

Autor: Mia Mitrović

I dok redove zastupnika konzervativnije struje unutar HDZ-a trese prava mala seksualna revolucija, red je da se prisjetimo golišavih fotografija kojima su nas istaknuti članovi te stranke uveseljavali ranije. S obzirom na količinu fotki koje kruže internetom, ispada da hadezeovci u pokazivanju svoje ‘raskoši’ prednjače pred zastupnicima ostalih stranaka. Usporedbe radi, nismo mogli pronaći niti jednu jedinu obnaženu fotku članova SDP-a pa se s pravom postavlja pitanje tko je u ovoj zemlji konzervativan, a tko liberalan. Portal Dnevno.hr donosi vam top listu najboljih golišavih fotki HDZ-ovih zastupnika. Krenimo redom:

Peto mjesto osvojio je bivši ministar znanosti, obrazovanja i športa u vladi Ive Sanadera, liječnik i genetičar, Dragan Primorac. Iako ne spada među one članove HDZ-a koji nas redovito razvesele seksi fotkom, jednom nas je prilikom počastio fotografijom sebe kako odjeven samo u mladenačke bokserice pedalira na biciklu. Uz bokserice, ovim nezaboravnim prizorom nagog ministra dominiraju bijele čarape navučene do kraja i nezaobilazni accessoire hrvatskih konzervativaca – zlatni lančić s diskretnim križićem. Na fotki je do izražaja došla Primorčeva vitka, pomalo gušterolika figura, a pogledom ispod obrva jednostavno obara s nogu slučajne prolaznike dok biciklira.

Na četvrtom je mjestu Dinko Pintarić, bivši gradonačelnik Siska. Ovog rasnog HDZ-ovca teretilo se da je u vrijeme svoje vladavine Siskom gradsku blagajnu olakšao za 97 milijuna kuna, no istraga je lani obustavljena. Isklesani torzo moslavačkog asa zamijećen je 2013. prilikom jednog dobrotvornog plivačkog maratona, a kupaće mikrogaćice koje je tom prilikom nosio, oduzimale su dah. Boja gaćica korespondira s bojama stranke pa možemo zaključiti da ovaj bivši gradonačelnik čak i u vrijeme rekreacije misli na političke poruke koje šalje. Pohvalno.

Treće mjesto pripada još jednom HDZ-ovcu kojemu je u obnaženom stajlingu uzor ruski predsjednik. Goli torzo ličkog Putina, bivšeg ministra zdravstva Darka Milinovića u svim fazama raspadanja i ponovnog nastajanja, definitivno nam je ostao u sjećanju. Gubernator Like, Velebita dike, također spada u one pripadnike vladajuće stranke koji kao najdraži accessoire ističu zlatni lančić s križićem u svakoj prilici. Bilo da odmara na jahti, izranja iz mora poput Baywatch spasitelja ili pokušava vratiti vitkost redara iz narodnjačkog kluba kao na slici dolje, ovaj HDZ-ov silnik nosi zlatni lančić poput talismana. Nadamo se da će mu bućice vratiti mišićave rućice i ovog ljeta te da će nas uveseliti novim seksi prizorima.

Na našem drugom mjestu nalazi se jedan hadezeovac sa sjevera koji bi, prema mišljenju muškog i ženskog djela naše redakcije, trebao biti na prvom, ali na nesreću, nema viskoku funkciju unutar stranke, niti zastupnički mandat pa smo ga stavili tek na drugo. Šteta. Radi se o Damiru Habijanu, HDZ-ovom komadu iz Varaždina koji je umalo postao gradonačelnik. Ovaj smjeli HDZ-ov kadar za razliku od većine svojih stranačkih kolega, zna čemu služi Instagram pa nas je u nekoliko navrata razveselio svojim vrućim fotkama. Jednom od njih, čestitao nam je lanjski Božić. U međuvremenu ih je, vjerojatno zbog pritiska ostatka stranke koja ne voli sve što vole mladi, izbrisao. Ipak, njegovi bicepsi (i kapica) vaterpolista, trbušnjaci grčkog atlete i mikrogaćice naj(ne)uspješnijeg galeba dalmatinskih obala, ostali su doboko urezani u kolektivnoj svijesti nacije.

Koga staviti na prvo mjesto? Težak je to izbor koji ćemo prepustiti vama čitateljima. Dva nedavno razgolićena saborska zastupnika u samom su vrhu favorita za pobjedu u ovoj igi prijestolja, no na njega pretendiraju i neki još do sad nerazgolićeni HDZ-ovci. U društvu kao što je hrvatsko, gdje je slobodni seks tabu, a svakodnevno vođenje ljubavi uglavnom nalik onom iz filma ‘Lepota poroka’, pohvalno je da Franjo Lucić, član HDZ-ove tvrde linije pred kamerom mobitela dokazuje zavidne vještine baratanja jezikom nad teško osvojivim Venerinim brežuljkom. Nije ni za baciti naš Nepoznati Netko koji je službenim mobitelom bez cenzure snimio svoju međunožnu raskoš i mnogim Hrvaticama (i Hrvatima) razbuktao proljetni Eros. Ima još HDZ-ovaca koji su bespotrebno zakopčani, a voljeli bismo ih vidjeti oskudnije i ležernije odjevene. I naš bi premijer Andrej Plenković, koji se često pravi anemićan pa se skriva iza zvučnih intelektualnih fraza na francuskom i naočala bez stakla kojima pokušava ostaviti dojam ozbiljnosti, izgledao dobro bez majice. Naravno, kad skine kile koje si je natovario ovim teškim mandatom.

Koji je vaš favorit? Otkrijte u komentarima.