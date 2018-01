Pucnjava u centru Amsterdama, jedna osoba ubijena

Poznati novinar Patrick Greenfield objavio je kako je komunicirao s lokalnom policijom i kako nije riječ o terorističkom napadu

Na svom Twitter profilu nizozemska policija je objavila kako je došlo do pucnjave u centru Amsterdama pri čemu je jedna osoba poginula, a više ih je ranjeno.

U navedem tvitu stoji: “Umrla je jedna osoba, a druge osobe prebačene su u bolnice s nepoznatim ozljedama. Započeta je istraga. Ulice su blokirane. Više informacija slijedi kada će biti dostupne.”

Poznati novinar Patrick Greenfield na svom Twitter računu objavio je kako je komunicirao s lokalnom policijom i kako nije riječ o terorističkom napadu.

Just spoken to Amsterdam police – this incident does NOT appear to be terror related. Even so, 1 dead and 2 in hospital after a shooting incident. #Amsterdam https://t.co/aeZsA4pawt

