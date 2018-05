Njemačka očekuje hitno rješenje izborne krize u Bosni i Hercegovini

Autor: Hina

Njemačka kancelarka Angela Merkel je uoči radnog sastanka s članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine u srijedu navečer u Berlinu izrazila zabrinutost zbog krize izazvane izbornog zakona u Bosni i Hercegovini.

Neke odredbe sadašnjeg izbornog zakona u BiH stavljene su izvan snage odlukom Ustavnog suda BiH, koji je još 2016. godine ocijenio da nisu sukladna ustavu rješenja kojima je definiran način neizravnog biranja zastupnika u Dom naroda parlamenta Federacije BiH.

„Hitno nam je potrebna nužna reforma izbornog sustava. Zabrinjava nas činjenica da to dosada nije bilo moguće pogotovo sada kada je određen datum izbora“, rekla je njemačka kancelarka Angela Merkel.

Opći izbori u BiH raspisani za 7. listopada unatoč činjenici da nije postignut dogovor o izmjenama izbornog zakona.

„Ono što sigurno ne želimo je blokada državnih institucija“, rekla je Merkel i dodala kako velika tema pomirenja u cijeloj regiji u ovom procesu „igra važnu ulogu“.

Tijekom razgovora u srijedu navečer „sigurno će biti riječi“ o tome kako ostvariti napredak na tom području.

„Izborni termin je sada zakazan, pred nama je predizborno razdoblje, a mi znamo da se u predizbornom razdoblju govori otvorenije. I zato se nadam da će se reformski proces nastaviti“, rekla je Merkel.

Njemačka kancelarka istaknula je da Njemačka i dalje podržava europsku perspektivu Bosne i Hercegovine.

„Od našeg posljednjeg susreta bilo je napretka u ispunjenju kriterija i danas ćemo sigurno razgovarati i o ovom području“, rekla je.

O toj će se temi razgovarati i sljedećeg tjedna na summitu EU i zapadnog Balkana u Sofiji.

Njemačka kancelarka istaknula je da Njemačka i Bosna i Hercegovina već 25 godina gaje izvrsne odnose, ne samo političke nego i gospodarske.

„Njemačka je najveći trgovinski partner Bosne i Hercegovine i mi radimo na tome da se investicije njemačkih poduzeća pozitivno odraze na razvoj zemlje“, rekla je Merkel.

Istaknula je i potencijale na polju ekološkog gospodarstva i najavila otvaranje prvog parka s vjetrenjačama za proizvodnju električne energije.

U ime tročlanog predsjedništva uoči radne večere u uredu njemačke kancelarke novinarima se obratio predsjedatelj BiH predsjedništva Bakir Izetbegović koji je izrazio želju da Bosna i Hercegovina već do kraja ove godine dobije status kandidata za članstvo u Europskoj uniji.

Izetbegović se njemačkoj kancelarki zahvalio i na pomoći koju je Njemačka pružila u zbrinjavanju izbjeglica, procesu pomirenja i provođenja reformi. On je skrenuo pozornost na pozitivne pomake u Bosni i Hercegovini, ali i na potrebu ubrzanja reformskog procesa i procesa približavanja Europskoj uniji.

„Mi smo predali upitnik EU-a i čekamo odgovor i nadam se da ćemo do kraja godine dobiti status kandidata“, rekao je Izetbegović.

Ujedno je izrazio nadu da će do kraja godine stići odgovor na to što EU očekuje od BiH kako bi se to što se očekuje moglo uključiti u političke programe zemlje.

„Često iz Bosne i Hercegovine dolaze loše vijesti, ali vjerujte mi, situacija je bolja nego što to javnost percipira“, rekao je Izetbegović.

Istaknuo je gospodarski rast od tri posto te izvoz u čemu je Bosna i Hercegovina „na samom vrhu u regiji“.

„Bosna i Hercegovina može napredovati na putu u EU pogotovo ako imamo podršku prijatelja poput Njemačke“, zaključio je Izetbegović.

Tročlano predsjedništvo, Dragan Čović, Mladen Ivanić i Bakir Izetbegović, u Berlinu borave na poziv njemačke kancelarke, a njemački mediji taj sastanak vide kao pripremu nadolazećih summita u Sofiji i sastanka u sklopu Berlinskog procesa za zapadni Balkan u lipnju u Londonu.

Neki analitičari vjeruju da će kancelarka ujedno izraziti zabrinutost zastojima u reformskom procesu u BiH te posebice inicijative EU za Bosnu i Hercegovinu koju su pokrenule Njemačka i Velika Britanija.