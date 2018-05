NISU POVJEROVALI U SINKOPU? Ukinuta oslobađajuća presuda Horvatinčiću

Autor: dnevno.hr

Županijski sud u Zadru odlučio je prihvatiti žalbu tužiteljstva na oslobađajuću presudu Tomislavu Horvatinčiću, čime se oslobađajuća presuda ukida, a predmet ide na ponovno suđenje.

Viši sud smatra da su razlozi za donošenje oslobađajuće presude proturječni, piše 24sata.

U jednom dijelu šibenski sud navodi da je oslobodio Horvatinčića jer njegova krivnja nije dokazana, a u drugom dijelu poziva se na zakonsku odredbu prema kojoj je zbog sinkope bio neubrojiv. Šibenski sud prihvatio je tezu Horvatinčićeve obrane o sinkopi, no nije obrazložio kako se u to uklapaju navodi drugih svjedoka i lučkog kapetana koji ga je ispitivao, kojima on neposredno nakon nesreće nije spomenuo nesvjesticu. Drugostupanjski sud smatra kako nije jasno i nedvosmisleno obrazloženo što je Horvatinčić trebao učiniti kako bi pokušao izbjeći nesreću. Isto tako, prvostupanjski sud odbio je pregledati skicu nesreće koju je sačinio sam Horvatinčić uz obrazloženje da je ona već 2015. izuzeta kao nezakonit dokaz. O tome je li riječ o zakonitom dokazu ili ne, sud treba odlučiti.

Ovo je već druga prvostupanjska presuda Horvatinčiću koju je viši sud ukinuo nakon žalbe.

Podsjećamo, novo suđenje pred izmijenjenim sudskim vijećem – u pravosudnim kuloarima spominjalo kao najizvjesnija odluka zadarskog Županijskog suda o žalbi tužiteljstva na presudu kojom je Tomislav Horvatinčić oslobođen krivnje za smrt talijanskog bračnog para, piše Jutarnji list.

“Vijeće Županijskog suda u Zadru kao drugostupanjski sud može ukinuti oslobađajuću presudu Općinskog suda u Šibeniku za okrivljenog Tomislava Horvatinčića i vratiti spis na ponovno suđenje. Nadalje, može potvrditi oslobađajuću presudu, a može je i preinačiti, dakle, donijeti osuđujuću presudu za okrivljenika. U sva tri slučaja presuda postaje pravomoćna”, objasnio je glasnogovornik zadarskog Županijskog suda Hrvoje Visković.

Naime, ključni argumenti tužiteljstva odnosili su se opet na bitne povrede odredaba kaznenog postupka. Tužiteljstvo je smatralo da skica nesreće, koja je bila svojevrsno Horvatinčićevo priznanje, nije nezakonit dokaz i da vijeće, kad ju je izdvojilo, nije navelo zašto misli da je to nezakonit dokaz. Njihov drugi ključni argument je da su o sinkopi govorili samo Horvatinčić, iznoseći svoju obranu, i njegova partnerica, ali nesvjestica u vrijeme sudara kod njega nije utvrđena vještačenjem, stoga smatraju da sinkopu nije trebalo prihvatiti.

Horvatinčiću je u drugom ponovljenom suđenju sudilo isto sudsko vijeće kao i prvi put, na čelu s Majom Šupe, koje je uspio uvjeriti da je za nesreću kriva sinkopa, odnosno nesvjestica koja mu se javila samo u tom trenutku i zbog koje on nije bio sposoban upravljati plovilom i kako zbog toga nije odgovoran za nesreću.