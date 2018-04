Matea (16) nestala prije pet dana, zadnji put viđena kako ulazi u bijeli automobil

Još od petka traje potraga za nestalom Mateom Anaković (16). Policija je na osnovu novih saznanja jutros pregledala skradinsko područje, ali nisu pronašli nikakve tragove. Njezini roditelji, Maja i Igor, uvjereni su da je njihova kći planirano otišla s osobom koju poznaje.

“U petak popodne nazvao me otac koji inače radi kao domar u šibenskoj Medicinskoj školi u koju ide Matea. Kazao mi je da se to popodne uopće nije pojavila u školi. Nama doma rekla je da nema prvi sat i iz kuće je izašla u 14:35 sati. Kada do 20:30 navečer nije došla doma, krenuli smo u potragu po gradu, a budući da je nismo uspjeli pronaći, nestanak smo te večeri prijavili policiji – ispričala je Mateina majka za portal sibenik.in.

Poznanik obitelji vidio je Mateu kako u petak popodne ulazi u bijeli automobil ispred zgrade na Baldekinu u kojoj obitelj živi.

“Taj čovjek poznaje Mateu i siguran je da je to bila ona. Po njegovoj priči, auto je bilo upaljeno, a čim je Matea ušla, otišli su u nepoznatom smjeru”, kazala je majka Maja koja je dodala kako se proteklih dana nije dogodilo ništa čudno po čemu bi se dao naslutiti njezin odlazak.

“Dva puta do sada dogodila se situacija da Matea ode od kuće, a da mi ne znamo gdje je, ali to je bilo samo na par sati nakon škole. Uvijek bi na kraju došla doma, a sada je nema već pet dana! U ovakvim trenucima svašta vam prolazi kroz glavu. Bitno mi je samo da mi se kćer javi, a što će biti dalje je u Božjim rukama”, rekla je očajna majka za sibenik.in.

Ipak, jedna stvar daje naslutiti da je Matea svoj odlazak planirala. Naime, izvadila je karticu iz svog mobitela i ostavila je doma, dok obitelj ne zna gdje je mobitel.

“Policija radi svoj posao i mi im vjerujemo. Građane molimo da policiji jave svaku informaciju koju imaju o Matei, a njoj poručujem da nam se samo javi da znamo da je živa”, kaže Maja Anaković.

Na stranicama nestali.hr piše kako je u trenutku nestanka Matea imala tirkiznu majicu, jeans hlače, crno-zlatne tenisice i sa sobom je nosila crni ruksak.