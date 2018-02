Bernardić će na Glavnom odboru biti zamoljen da časno odstupi. Evo tko bi ga mogao zamijeniti

Davor Bernardić potpuno je izgubio svaku podršku u redovima SDP-a. O tome smo pisali u više navrata, a danas nam je potvrdio i visokopozicionirani izvor iz SDP-a u razgovoru koji smo vodili u jednom kafiću u centru grada.

“Na pitanje ‘što ćemo s Berom’, svi u stranci sliježu ramenima. U budućnost SDP-a s Bernardićem na čelu više ne vjeruju ni oni koji su mu bili najnaklonjeniji, a to su članovi foruma mladih i stari, iskusni kadrovi poput Rajka Ostojića i Zlatka Komadine. Prvi korak ka Bernardićevoj smjeni sazivanje je Glavnog odbora na kojem će biti zamoljen da časno odstupi”, otkriva naš izvor te ističe kako je Bernardić već jednom tako i odstupio. Bilo je to u vrijeme lokalnih izbora 2013. kada je Milanović kao kandidata za gradonačelnika umjesto njega postavio Rajka Ostojića.

“Vrh SDP-a odgađa Bernardićevu nasilnu smjenu iz više razloga, a glavni je nedostatak kadra koji bi ga zamijenio”, otkriva nam SDP-ov izvor blizak vrhu stranke te dodaje kako se u neformalnim razgovorima unutar stranke najčešće spominju tri imena, Peđa Grbin, Aleksandra Kolarić i Ranko Ostojić.

“Peđa Grbin u svojim medijskim istupima ne krije ambicije za mjesto šefa SDP-a. On je predstavnik jedne nove generacije u SDP-u, generacije koja nije iskvarena i ima potrebu promijeniti Hrvatsku na bolje, no unutar stranke i izvan nje suočava se sa strukturama koje pod svaku cijenu žele očuvati status quo”, govori nam SDP-ovac koji je želio ostati anoniman.

“Što se tiče Aleksandre Kolarić, ona ima samo jednu jaku kartu na koju može igrati, a to je ona sama. Ona nema svoje ljude na terenu, niti ikakvu podršku unutar stranke. S druge strane, sama sebi radi jako dobar PR, no sumnjam da će joj to biti dovoljno da dođe na čelo stranke”, objašnjava naš izvor usput se pomalo posprdno referirajući na njene medijske istupe:

“Ona često naglašava kako ‘moramo vratiti socijaldemokraciju u SDP’. Što to zapravo znači, nikome nije jasno, ali svima nam zvuči pomalo kao onaj Trumpov slogan ‘Make America great again'”, podijelio je s nama internu SDP-ovu šalu naš izvor.

“Kao kandidat se u razgovorima često se spominje Ranko Ostojić, no on se najvjerojatnije neće kandidirati iz dva razloga. Prvi je taj što je već jednom izgubio, i to od Bernardića što je podijelilo stranku. Drugi je taj što je Ostojić odveć tvrdi ljevičar za današnji SDP” objašnjava visokopozicionirani izvor iz SDP-a.

“Sam izbor Bernardića na čelo stranke iskaz je volje zagrebačke, dobrostojeće struje unutar SDP-a. Beru su izabrali dečki i cure iz Centra, iz bogatih obitelji koji čitav život jedu na zlatnu žlicu i samim time propuštaju pojmiti hrvatsku realnost. Ta mlada struja koja je bliska Beri, ne radi dovoljno u nalaženju rješenja za probleme koji tište građane ove zemlje jer su uljuljkani u sigurnost vlastitih sinekura unutar stranke”, kritičan je naš izvor te dodaje da bi samo čvrsti lider mogao prodrmati SDP-ove kadrove i prekinuti letargiju koja tamo vlada već poduže vrijeme.

Drugo važno pitanje koje mori SDP, pitanje je kandidata za sve bliže nam predsjedničke izbore.

“SDP u ovom trenutku još uvijek nema kandidata. No, bit će zanimljiva situacija ako se kandidira Zoran Milanović, a SDP ga se trenutno odriče kao sveti Petar Krista prije no što je pijetao tri put kukuriknuo” slikovit je naš sugovornik koji je razgovor zaključio bojazni da, ako se oporba uskoro ne konsolidira, predsjednici ne gine još jedan mandat.