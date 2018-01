ZANIMLJIVA PRIČA O MATI PAVIĆU! TKO JE TAJNOVITI DVOSTRUKI OSVAJAČ GRAND SLAMA?

Kako obitelj nije imala novaca za financiranje turnira u pojedinačnioj konkurenciji tako je mali Mate praktički prisilno igrao parove. I dosegao u takvoj konkurenciji svjetsku kvalitetu

Nekad nam jako dugo treba da shvatimo koliko netko vrijedi, kakav jest, te za što je sposoban. Slavimo sada našeg 24-godišnjeg Splićanina Matu Pavića, osvojio je dva turnira na Australian Openu, muške i mješovite parove. On je sad u Hrvatskoj senzacija, a ajmo odmah na početku ove prekrasne priče reći sljedeće…

Mati Paviću ovo nije prvi osvojeni Grand Slam turnir. Ni slučajno. Pavić je prije dvije godine s Laurom Siegemund, njemačkom tenisačicom slavio na US Openu. Mora se pritom znati da su se upoznali dva dana prije prvog kola na tom turniru.

Specijalist u igri parova Mate je postao odavno, bio je i u finalu Wimbledona, no unatoč odličnim rezultatima u hrvatskoj javnosti je relativno neznan. Nažalost.

Njegov teniski put popločan je očevim dobrim namjerama, prvi otac mu je bio otac Jakov, što je zapravo i danas. I sestra mu je bivše tenisačica, Nađa, koja je i danas u ekipi koja brine za Matine potrebe tijekom karijere. Nema Mate velike prohtjeve, nikad nije ni imao. Nije ni mogao imati. U Hrvatskom teniskom savezu nisu ga ocijenili baš perspektivnim, pa se za njega slobodno može reći da je istinski obiteljski uspjeh. A nije da nije pokazivao nadarenost, pa u jednom trenutku bio je peti junior na svijetu. I to u singlu.

Mati je u singlu najbolji plasman bio 295. mjesto iz 2013. godine, dok je nakon finala lanjskog Wimbledona postao 18. igrač svijeta u paru. Sad će tek uzletjeti i na toj listi.

”Tenis sam počeo trenirati s tri-četiri godine. Otac Jakov i sestra Nađa bili su u tenisu, pa sam često bio kod njih na treningu. I malo po malo i ja sam počeo udarati lopticu”, govori sam Mate. ”Moja sestra Nađa bila je 290. tenisačica, no zaustavila ju je ozljeda„, kaže.

Inače, u slobodno vrijeme Mate Pavić gleda nogomet do iznemoglosti. I navija za Juventus. Zato ćemo dodati, pa i igra kao Mandžukić!