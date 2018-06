Zadnji trening u Rovinju prije odlaska bio neplanirano otvoren, Rovinjani stigli u velikom broju

Novinarima se posljednjeg dana rovinjskih priprema obratio Mateo Kovačić koji je kao mladi igrač, koji je napunio tek 24 godine, stigao u reprezentativni tabor uoči svjetskog prvenstva s trećim uzastopnim titulom prvaka Europe istaknuvši kako je to fenomenalan osjećaj.

Treningom koji je neplanirano bio otvoren za javnost, u petak navečer okončan je prvi dio priprema hrvatske nogometne reprezentacije u Rovinju pred odlazak na Svjetsko prvenstvo u Rusiji a vatreni već u subotu ujutro lete za Liverpool gdje ih u nedjelju čeka važan pripremni test protiv Brazila.

“Nema dvojbe, lijepo je to, fenomenalan je to osjećaj ali cijela priča bila bi još ljepša da sam odigrao i finalnu utakmicu Lige prvaka. No, to je jednostavno tako, ekipa je fenomenalna i imamo jako širok kadar. Mislim da smo ove godine svi dosta igrali, i upravo je to snaga ove momčadi” – istaknuo je Kovačić koji nije htio komentirati priče oko eventualnog prelaska u Liverpool ili Juventus.

“O drugim klubovima ne razmišljam, pod ugovorom sam sa svojim klubom. Ja sam osobno prvi koji bi želio uvijek biti na terenu, no, došao sam jako mlad u takav klub, moram se nositi s time, to je moj put. Siguran sam da ću se izboriti bilo u Madriidu ili negdje drugdje za veću minutažu jer naprosto to moram i sad mi je vrijeme. No, u svakom slučaju Igrao sam dosta utakmica, i onih ključnih, ali dojam je malo pokvario finale Lige prvaka. To je život i ne može biti sve idealno” – kazao je Kovačić dodavši kako je postala gotovo tradicija priključiti se reprezentaciji i dobiti tortu.

“Lijepa je to gesta naših ljudi iz saveza. Jednostavno moram biti sretan što sam u takvoj ekipi koja je izvanredna i teško da će netko uspjeti ponoviti ovaj uspjeh. Iznenadio nas je odlazak trenera Zidanea, no on je tako odabrao a ja mu želim svu sreću. Kao igrač otišao je kao gospodin, tako odlazi sada kao trener Reala” – poručio je hrvatski reprezentativac. Govoreći o reprezentaciji istaknuo je kako su očekivanja pred takvim natjecanjima uvijek velika, premda će na svjetskom prvenstvu konkurencija bili iznimno jaka.

“Imamo dobru momčad, možemo dosta toga. Trebamo se pripremiti dobro za ove dvije pripremne utakmice a onda pokazati pravu vrijednost u Rusiji. Nastup na ovom svjetskom prvenstvu mogao bi biti kruna ove generacije. Ja sam spreman, odlično se osjećam i na raspolaganju sam izborniku Daliću. Svi ćemo se boriti za svoju poziciju, to je sastavni dio ovog sporta, sve želimo dati maksimum za Hrvatsku” – zaključio je Mateo Kovačić.

O susretu s Brazilom istaknuo je kako se radi o fenomenalnoj momčadi koja je zasigurno glavni favorit na svjetskom prvenstvu.

“Obožavam igrati protiv velikih igrača, a takvih igrača ima doista puno u brazilskoj reprezentaciji. Svi jedva čekamo taj susret” – poručio je Kovačić.