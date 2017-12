Ukić sa sirenom donio pobjedu Cedeviti protiv Zadra

U susretu 13. kola regionalne košarkaške ABA lige Cedevita je u Domu sportova svladala Zadar sa 102-101

Sjajna utakmica Cedevite i Zadra u ABA ligi. Kvalitetna i dramatična. U susretu 13. kola regionalne košarkaške ABA lige Cedevita je u Domu sportova svladala Zadar sa 102-101 (21-20, 21-27, 30-24, 15-16; 15-14) nakon produžetka.

Dva hrvatska predstavnika odigrala su sjajnu utakmicu punu preokreta, a pobjednički koš s istekom vremena u produžetku postigao je Roko-Leni Ukić koji je uspio položiti loptu kroz obruč nakon prodora.

Zadrani su propustili veliku priliku nastaviti niz pobjeda i protiv Cedevite, pred kraj treće četvrtine su vodili sa 68-56, ali je Cedevita serijom trica uspjela povesti sa 72-71 na kraju te dionice igre. Ipak, Zadar je preuzeo vodstvo i u četvrtoj četvrtini te imao napad za pobjedu, ali je Luka Božić u posljednjem napadu u četvrtoj četvrtini promašio tricu za pobjedu.

Gosti su poveli i u produžetku te su dvije minute prije kraja vodili sa 96-93. Možda i ključni trenutak dogodio se 1:20 minuta prije završetka kada je najboljem zadarskom igraču Joshui Bosticu dosuđen sumnjivi prekršaj na Džananu Musi kada je ovaj šutirao tricu. Bostic je zbog prigovora dobio i tehničku pogrešku, odnosno isključujući peti prekršaj, a Musa je pogodio tri od četiri slobodna bacanja za poravnanje na 96-96, a u sljedećoj akciji i tricu za 99-96. Nervoza Zadrana nastavila se i na ulasku u posljednju minutu pa je trener gostiju Aramis Naglić dobio tehničku pogrešku zbog prigovora na prekršaj u napadu Ive Ivanova. Ipak, tricom Lovre Bašića 30 sekundi prije kraja i s dva pogođena slobodna bacanja Luke Božića devet sekundi prije zvuka sirene Zadar je ipak stigao u priliku za pobjedu, ali je onda Ukić ipak pogodio za slavlje Cedevite.

Džanan Musa i Will Cherry ubacili su po 18, a Filip Krušlin 17 koševa za Cedevitu, dok su Joshua Bostic sa 28 i Preston Knowles sa 20 ubačaja predvodili Zadar.

Cedevita sada ima omjer pobjeda i poraza 10-3, a Zadar 6-7.

Ranije u subotu je Cibona kao gost u Ljubljani svladala Olimpiju sa 80-78 (20-20, 18-15, 19-29, 23-14). Junak pobjede “vukova” bio je Marko Tomas koji je pogodio težak skok-šut sa šest metara u posljednjoj sekundi utakmice. Prethodno je Tomas uspio napadačkim skokom uspio uhvatiti loptu pod domaćim obručem nakon promašaja Uljarevića sedam sekundi prije isteka vremena.

Inače, dvoboj Olimpije i Cibone obilovao je preokretima, a posljednjisu srećom ostvarili igrači hrvatskog kluba. Olimpija je ovorila utakmicu vodstvom 11-2, Cibona je u drugoj četvrtini uspjela steći prednost od osam razlike (34-26), da bi Olimpija serijom trica u trećoj četvrtini stigla do velikih 62-51. No, u posljednjih 10 minuta domaće je stao vanjski šut, a Cibona je to iskoristila i ostvarila vrijednu pobjedu.

Marko Tomas postigao je 17 koševa za Cibonu, Luka Žorić se istaknuo sa 15 ubačaja i 16 skokova, dok je Jan Špan sa 17 pogodaka predvodio Olimpiju.

Nakon 13 odigranih kola Cibona ima omjer pobjeda i poraza 6-7, a Olimpija 5-8.