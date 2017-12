U zadnjim sekundama Tomas najprije imao obrambeni skok a potom pogodio za pobjedu Cibone u Ljubljani

Košarkaši Cibone u susretu su 13. kola regionalne ABA lige kao gosti u Ljubljani svladali Olimpiju sa 80-78

Malo iznenađenje u Ljubljani. Košarkaši Cibone u susretu su 13. kola regionalne ABA lige kao gosti u Ljubljani svladali Olimpiju sa 80-78 (20-20, 18-15, 19-29, 23-14).

Jukan pobjede “vukova” bio je Marko Tomas koji je pogodio težak skok-šut sa šest metara u posljednjoj sekundi utakmice. Prethodno je Tomas uspio napadačkim skokom uspio uhvatiti loptu pod domaćim obručem nakon promašaja Uljarevića sedam sekundi prije isteka vremena.

Inače, dvoboj Olimpije i Cibone obilovao je preokretima, a posljednjisu srećom ostvarili igrači hrvatskog kluba. Olimpija je ovorila utakmicu vodstvom 11-2, Cibona je u drugoj četvrtini uspjela steći prednost od osam razlike (34-26), da bi Olimpija serijom trica u trećoj četvrtini stigla do velikih 62-51. No, u posljednjih 10 minuta domaće je stao vanjski šut, a Cibona je to iskoristila i ostvarila vrijednu pobjedu.

Marko Tomas postigao je 17 koševa za Cibonu, Luka Žorić se istaknuo sa 15 ubačaja i 16 skokova, dok je Jan Špan sa 17 pogodaka predvodio Olimpiju.

Nakon 13 odigranih kola Cibona ima omjer pobjeda i poraza 6-7, a Olimpija 5-8.