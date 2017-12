U reviji promašaja ”trica” Cedevita se snašla bolje od Igokee

Autor: Hina, AKK

Još jedna pobjeda Cedevite. Košarkaši Cedevite u susretu su 14. kola regionalne ABA lige kao gosti u Laktašima svladali Igokeu sa 69-61 (15-18, 18-12, 13-12, 23-19).

Bilo je to susret u kojemu su obje momčadi imale problema sa šutom za tricu, no u samoj završnici presudilo je iskustvo igrača Cedevite, prvenstveno Damira Markote. On je sredinom četvrte četvrtine vezao dvije trice kojima je odveo svoju momčad do prednosti od 59-50 koju je potom hrvatski predstavnik uspio održati do kraja.

Filip Krušlin ubacio je 15 poena za Cedevitu, Demetris Nichols i Andrija Stipanović su dodali po 13, dok je Nikola Jevtović sa 21 ubačajem bio prvo ime domaće momčadi.

Cedevita sada ima omjer pobjeda i poraza 11-3, dok je Igokea pala na 5-9.

Još u petak je Zadar svladao MZT sa 105-80, dok će Cibona svoj susret 14. kola igrati od 21 sat protiv Budućnosti u Zagrebu.