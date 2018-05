Facebook: Neymar (Official)

U HNS-u upozoravaju da imaju još ulaznica za Brazil u Liverpoolu

Glavni čovjek Saveza zadužen za ulaznice govori o velikim opasnostima s nabavom ulaznica za SP u Rusiji na crnom tržištu

ZAGREB, 29. svibnja 2018. (Hina) – Nikša Martinac, HNS-ov povjerenik za ulaznice, najavio je u utorak početak prodaje ulaznica za prijateljsku utakmicu Hrvatske i Senegala, koja je će se igrati 8. lipnja na stadionu Gradski vrt u Osijeku (18.00 sati), a napomenuo je i da još ima ulaznica za susret s Brazilom 3. lipnja u Liverpoolu.

Prodaja ulaznica za utakmicu Hrvatske i Senegala putem interneta počela je u utorak, 29. svibnja, a trajat će do 7. lipnja. Prodaja na blagajnama Gradskog vrta počinje u ponedjeljak, 4. lipnja, i traje do 8. lipnja (od 12 do 18 sati). Moguće je kupiti najviše četiri ulaznice po osobi, a sve ulaznice moraju biti personalizirane. Cijene ulaznica, kako je objavljeno na internetskom portalu HNS-a, iznose 100 kuna (tribina Zapad dolje), 70 kuna (tribina Zapad gore) i 60 kuna (tribina Istok).

Nikša Martinac osvrnuo se i na prijateljski susret sa Brazilom u Liverpoolu, koji je na rasporedu 3. lipnja. “Ulaznica za susret s Brazilom još ima, a mogu se nabaviti preko službenih stranica Liverpoola. Preporuka je za hrvatske navijače da se okupe na za njih predviđenom mjestu, na donjoj tribini Anfield Road Standa”, kazao je Martinac na konferencija za medije u Zagrebu.

Obračajući se navijačima koji putuju na Svjetsko prvenstvo u Rusiji, Martinac je istaknuo: “Po Hrvatskoj postoje oglasi za prodaju ulaznica, ali to je ilegalno. Govoreći iz iskustva, nekada te ulaznice ni ne postoje, a i ako postoje, ovoga puta ima novost za navijače. Naime, za ulaz na stadion bit će potreban i Fan ID, koji služi i kao viza za Rusiju. Ulaznica na kojoj ne piše ime i prezime, ali piše primjerice Hrvatski nogometni savez, također je personalizirana, a ime osobe vidi se na čitaču ulaznica na ulazu na stadion. Tko kupi takvu ulaznicu neće moći ući na stadion, odnosno neće moći izvaditi Fan ID”.

Upozorio je i na opasnosti nabavke ulaznica na crnom tržištu.

“Svaka ulaznica koja nije kupljena na stranicama Fife i preko HNS-a, osim onih kupljenih ili dobivenih preko službenih Fifinih partnera i sponzora diljem svijeta, nabavlja se na nekoj vrsti crnog tržišta i ne treba se igrati s time. Tu više ni HNS ne može pomoći. HNS i hrvatsko veleposlanstvo mogu biti na raspolaganju svima koji su kupili ulaznice putem legalnih kanala prodaje. Provjere će biti rigorozne, a ruska će se država baviti onima koji su ulaznice kupili na sumnjive načine”, napomenuo je Martinac.