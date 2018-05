(VIDEO) IVAN LJUBIČIĆ IMA NOVU KARIJERU! Nećete vjerovati u koji se sport prebacio!

Nekada je bio najbolji hrvatski tenisač, potom je bio izvrstan trener, a danas je odlučio svojem sjajnom sportskom opusu dodati još jedan sport. Naime, Ivan Ljubičić odlučio je okušati se u – šahu!

Umirovljeni hrvatski tenisač i nekadašnji treći reket svijeta, danas trenira Rogera Federera, ali paralelno s time aktivno igra šah na najpoznatije internetskom šahovskom servicu Chess.com.

Ljubičiću ide sasvim dobro. Jednu od svojih partija poslao je jednom od najpoznatijih šahovskih blogera u Hrvatskoj, Antoniju Radiću koji je potom analizirao njegovu igru na svojem YouTube kanalu.

“Radim na svojoj drugoj… Pardon, trećoj karijeri”, napisao je Ljubičić na Twitteru i podijelio je s pratiteljima Radićevu objavu.

Working on my second… Pardon… Third career 😁 https://t.co/NpJUMqe02M

— Ivan Ljubicic (@theljubicic) 1. svibnja 2018.