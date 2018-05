(VIDEO) BIVŠA PRVA TENISAČICA SVIJETA PODIVLJALA: Nakon meča napravila opći kaos

Ovo je bilo potpuno nesportski

Karolina Pliškova izgubila je u drugom kolu WTA turnira u Rimu od Grkinje Marije Sakkari sa 6:3, 3:6, 5:7. Prilično iznenađujuć ishod meča za bivšu prvu tenisačicu svijeta, a koliko ju je pogodilo pokazuje i show koji ne napravila nakon završetka susreta.

Naime, ona je potpuno izgubila živce, s glavnom sutkinjom meča, Martom Mrozinskom, uopće se nije rukovača, a nakon toga je nekoliko puta divljački udarila po njezinoj stolici i na njoj napravila prilično veliku štetu.

I have never seen Pliskova like this. pic.twitter.com/nAI5OcMjdH — Ashish TV 🎾🎥 (@Ashish__TV) 16 May 2018

Pliškova je bjesnila zbog 11. gema odlučujućeg seta, kada je Mrozinska donijela pogrešnu odluku i oštetila ju, a Sakkari je zbog tog došla do break lopte. Tenisačica i sutkinja dugo su raspravljale, ali odluka nije promijenjena iako je bilo jasno da je pogrešna.

Ovako ponašanje, ipak, daleko je od profesionalnog i sportskog te će Pliškova sigurno biti kažnjena.

Pliskova raises her hand to shake the umpire’s hand, thinks better of it, and instead smashes open the umpire’s chair with four blows of her racquet. Someone’s getting fined af. pic.twitter.com/QNCuusg3TX — Hannah Wilks (@newballsplease) 16 May 2018