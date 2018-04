KAKVA ŠTETA ZA HRVATSKOG TENISAČA! Pavić i Marach ipak nisu uspjeli uzeti Masters

Autor: HINA/B.H.

Splićanin Mate Pavić i austrijski tenisač Oliver Marach nisu uspjeli osvojiti svoj prvi trofej na turnirima Masters 1000 serije, nakon što su u nedjelju poraženi sa 7-6 (5), 6-3 od američkih blizanaca Boba i Mikea Bryana u finalu turnira u Monte Carlu.

Paviću i Marachu je ovo bio prvi nastup u finalu na turnirima Masters 1000 kategorije, dok su 39-godišnja braća Bryan u 57. finalu osvojili 38. trofej, a po šesti put su trijumfirali u Monte Carlu.

Pavić i Marach su u ‘tie-breaku’ prvog seta vodili sa 5-2, ali su izgubili sljedećih pet poena, a time i set. U drugom setu su Amerikanci čak triput uspjeli doći do ‘breaka’, a samo jednom izgubili servis i na kraju su na uvjerljiv način stigli do svoje druge pobjede u mečevima protiv Pavića i Maracha, koji su ih do sada dvaput uspjeli svladati, prošle godine u Stuttgartu i na ATP finalu u Londonu.

Pobjednici su, uz osvojenih 1000 bodova, kao par iz Monte Carla otišli bogatiji za 289.670 eura, dok je finalistima ostalo 600 bodova i 141.820 eura za podjelu.

Paviću i Marachu je ovo bilo peto finale u sezoni u kojoj su ostali na tri naslova (Doha, Auckland, Australian Open), dok su braća Bryan trofeju iz Miamija dodali i ovaj u Monte Carlu. Zajedno su osvojili već 116. turnir, a Mike Bryan ima još dva naslova više, koja je osvojio 2002. godine, jedan s Markom Knowlesom, a drugi s Maheshom Bhupatijem.

Od 14.30 sati za naslov u pojedinačnoj konkurenciji borit će se deseterostruki pobjednik Rafael Nadal i Japanac Kei Nishikori, kojemu je ovo prvo finale u Kneževini.

ATP Monte Carlo, parovi – finale

Bob Bryan / Mike Bryan (SAD/4) – MATE PAVIĆ / Oliver Marach (HRV-Aut/3) 7-6 (5), 6-3