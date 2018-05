JELENA ĐOKOVIĆ POTRESLA SRBIJU: Prvi puta progovorila o Novakovim zdravstvenim problemima

Mnogi su upravo nju i njezin režim krivili za Noletove loše rezultate

Jelena Đoković, supruga je najboljeg srpskog tenisača, Novaka Đokovića i sada je prvi put javno progovorila o njihovom braku, ali i njegovim zdravstvenim problemima, o kojima se mnogo nagađalo.

Mnogi su upravo nju i njezin režim, konkretno vegansku prehranu koju je uvela, okrivili za Novakove neuspjehe. O tome je otvoreno pričala u showu “Jutro sa Srđanom i Jovanom”.

”Primarno, mi smo ljudi i griješimo.Meni, kao ženi koja će biti na meti nekih ljudi, definitivno nije privlačna ta uloga. Paše mi što sam bitan dio Novakovog života, ali moja uloga u njegovoj karijeri je da mu budem ljubav i podrška, a ne krivac za njegove poraze, kako neki tvrde. Mislim da to nema nikakve veze. Nisam napravila ništa to bi dovelo do ovog, ostaje mi samo da budem dosljedna svojim uvjerenjima. Ono što drugi vide, njihova je percepcija i iskustva koja imaju. Moja iskustva su pozitivna”, rekla je Jelena Đoković.

Priznala je i da zbog obaveza ne stigne gledati sve Novakove mečeve s tribina.

“Ima svega pomalo… Prvo, sklanjam se sa sunca, nisam uvijek ispred kamera i nema potrebe da budem u boksu. Moja uloga u Novakovom životu je kompleksna, tu sam, nekad ostanem kod kuće, ali uvijek sam uz njega sve dok ne ode na posao. Nemam se potrebe dokazivati, majka sam i supruga, vodim Zakladu i naše privatne projekte. Nije nam lako postići sve što smo isplanirali.”

Novakova supruga otkrila je i njegove dugoročne planove:

”Nisam stručnjak u tenisu i ne volim prognozirati, ali imam osjećaj da je na sjajnom putu. Ponosna sam na njegovu snagu, odlučnost, osjećaj i ljubav, ne paše mi kada govore da Novak ne trenira dovoljno. Ljudi koji nisu u njegovom životu komentiraju nešto o čemu ne znaju ništa.”

Đokovića često kritiziraju zbog prehrane i načina života, a neki idu i toliko daleko da mu postavljaju dijagnoze, Jeleni to izrazito smeta:

”Novak je bio jako hrabar kad je probao neke nove načine i uspješno je prebrodio prepreke, a javnost to nije ni primijetila. Sada je u njegov život ušao i faktor obitelji. Najvažnije je da on sa svakim svojim postupkom promovira prave vrijednosti i da daje dobar primjer. Javnost pokušava u svakom njegovom postupku naći nešto kontroverzno, a to trebaju mediji, Prije dva mjeseca izbrisala sam sve aplikacije jer sam se previše naživcirala zbog nekih napisa o njemu. Bilo mi je teško jer su to sve neistine”, zaključila je Jelena Đoković.