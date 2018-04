HRVAT PODBACIO: Ćorić napravio previše grešaka, Đoković odnio pobjedu

Autor: HINA

Zagrepčanin napravio previše pogrešaka

Nekadašnji svjetski broj 1 Srbin Novak Đoković trebao je čak deset meč-lopti kako bi slomio otpor žilavog Borne Ćorića i sa 7-6 (2), 7-5 svladao hrvatskog Davis Cup reprezentativca u meču 2. kola ATP turnira Masters 1000 serije u Monte Carlu.

Početak meča prošao je u Ćorićevom traženju taktike kojom bi se mogao suprotstaviti dvostrukom pobjedniku Monte Carla, u kojem je 21-godišnji Zagrepčanin napravio previše pogrešaka i dopustio Đokoviću da uz ‘break’ prednosti povede sa 4-1. Međutim, tada je promašaje zamijenio preciznim udarcima na koje je Đoković sve rjeđe pronalazio odgovore, a rezultat je bio Ćorićev povratak u set.

U sedmom gemu je slomio Đokovićev servis, a to isto mogao ponoviti i u 11. gemu. Došao je Ćorić do 15-40, preciznim bekhendom izbacio Đokovića iz terena i ostalo mu je samo pogoditi jednostavnu forhend paralelu. No, Borna je promašio i prebacio cijeli teren, a Đoković takav dar iskoristio za povratak. Naš je tenisač loše odigrao ‘tie-break’ nastavljajući darivati suparnika promašajima pa je nakon 64 minute prvi set otišao na Đokovićevu stranu.

I drugi set je loše počeo za Ćorića. Odmah je izgubio servis, već u sljedćem gemu vratio zaostatak, ali u trećem gemu propustio 40-0. S pet uzastopnih poena Đoković je stigao do novog ‘breaka’.

Iako je u devetom gemu Đoković stigao na prag pobjede i imao dvije meč-lopte (15-40), Borna Ćorić je još jednom pokazao ogromnu borbenost te nanizao četiri poena za nastavak dvoboja. U desetom gemu srbijanski tenisač je imao 40-0, ali je propustio nove tri meč-lopte i dopustio Ćoriću da dođe do prilike za ‘break’. No, tada je Đoković pokazao i svoje drugo lice pogodivši neobranjiv servis.

No, nakon više od 11 minuta igre u gemu i još četiri Đokovićeve prednosti koje je uspio neutralizirati, 21-godišnji Zagrepčanin iskoristio je drugu ‘break-loptu’ u gemu i došao do izjednačenja na 5-5.

Takav rasplet nije Đokovića izbacio iz takta. Nastavio je igrati u istom ritmu i strpljivom taktikom, čekajući Ćorićeve pogreške, došao do četvrtog ‘breaka’ u meču. Nakon dva sata i 16 minuta borbe te devet propuštenih meč-lopti, Novak Đoković je iskoristio desetu priliku za završetak meča i prolaz u osminu finala, gdje ga čeka Austrijanac Dominic Thiem.