ĆORIĆ IZBORIO TREĆE KOLO GRAND SLAMA! Hrvat započeo loše, a onda je krenuo uragan!

Autor: HINA/B.H.

Hrvatski tenisač Borna Ćorić plasirao se u 3. kolo Roland Garrosa svladavši Talijana Thomasa Fabbiana s 4-6, 6-2, 6-1, 6-1 nakon dva sata i 19 minuta igre

Ćorić je protiv omalenog Fabbiana, 115. igrača svijeta, izgubio prvi set, ali je u sljedeća tri pokazao odličan tenis i lako se plasirao u 3. kolo.

U prvom setu nije bilo “breaka” sve do 10. igre, kada je Fabbiano iskoristio Bornin loš gem i dobio prvi set. No, to kao da je razljutilo mladog Zagrepčanina, koji je u preostala tri seta Talijanu “poklonio” svega četiri gema, oduzevši mu čak devet puta servis. Borna je meč završio s 12 as-servisa, imao je 38 winnera – dvostruko više negoli Fabbiano, kao i 13 neprisiljenih pogrešaka manje od Talijana.

Ćorića u 3. kolu očekuje bolji iz dvoboja 11. nositelja Argentinca Diega Scwartzmanna i Čeha Adama Pavlašeka.