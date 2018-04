ATP MONTE CARLO Nishikori opet koban za Marina Čilića

Marin Čilić poražen je u četvrtfinalu ATP turnira u Monte Carlu. Bolji od njega bio je Kei Nishikori koji je slavio s 2-1 u setovima, bilo je 6-4, 6-7, 6-3

Čiliću je prvi set ispustio, drugi je dobio u tie breaku, da bi se u trećem setu vodila velika borba do 3-3, a tada je Nishikori uzeo tri gema. Sve je bilo gotovo.

Čilić je protiv Nishikorija pokazao iznimnu borbenost usprkos ozljedi desnog koljena koja ga je primjetno ometala u igri, u drugom je setu uspio spasiti tri meč-lopte Japanca i odvesti dvoboj u odlučujući treći set, no na kraju je ipak morao priznati osmi poraz u 14. međusobnom dvoboju.

Čilić je prvi set odigrao prilično slabo, previše je griješio, a jedna od nepotrebnih pogrešaka odnijela mu je i servis u petoj igri, a samim time i set. Nakon što je spasio prve dvije “break-lopte” Nishikorija, Čilić je na treću nakon dobrog servisa izašao na mrežu, ali uslijedio je katastrofalno loš smeč koji je završio u autu te je Japanac stigao do “breaka” prednosti što mu je bilo dovoljno da prvu dionicu riješi u svoju korist sa 6-4.

Početak drugoga seta ponudio je nekoliko preokreta, prvo je Čilić kod rezultata 1-1 spasio čak pet “break-lopti”, od toga tri povezane, da bi kod rezultata 2-1 po prvi puta u meču zaprijetio oduzimanjem Nishikorijeva servisa. Japanac je spasio prve dvije “break-lopte”, ali ne i treću te je Čilić poveo sa 3-1. Nažalost, tada su započeli i Čilićevi problemi s desnim koljenom. Nakon što je osvojio prvi poen u svom sljedećem servis-gemu, Čilić je zatražio medicinsku pomoć, a nakon intervencije fizioterapeuta izgubio je četiri uzastopna poena zaredom, a samim time i ispustio teško stečeni “break” prednosti.

U nastavku dvoboja Čilić je odlučio igrati agresivnije, a to je donijelo i niz njegovih odličnih “winnera”. Nažalost, kod vodstva 4-3 nije iskoristio niti jednu od dvije “break-lopte” za 5-3, da bi kod 4-4 dvostrukom servis pogreškom izgubio gem na svoj početni udarac pa je Nishikori imao servis za meč. Japanac je stigao do dvije vezane meč-lopte i činilo se kako će susret brzo biti završen. No, niti tada se Čilić nije predavao, odigrao je dva odlična poena, stigao do izjednačenja, a nakon što je Nishikori osigurao i treću meč-loptu, naš je igrač nastavio s agresivnom igrom te je bio nagrađen “breakom” za 5-5.

O pobjedniku drugog seta odlučivao je “tie-break” u kojem je Čilić potpuno dominirao. Posebno su bili dojmljivi njegovi reterni kojima je prisiljavao Nishikorija na pogreške, pa je ta odlučujuća igra pripala Čiliću sa 7-1.

Veliku priliku za potpuni preokret Čilić je propustio u trećoj igri trećeg seta kada je kod rezultata 15-30 na Nishikorijev servis promašio smeč koji bi mu osigurao dvije vezane “break-lopte”. Nishikori je potom uspio zadržati svoj servis, a Čilić do kraja dvoboja nije više stigao u sličnu priliku. Čilić je kod zaostatka 3-4 s nekoliko pogrešaka izgubio servis, a Nishikori potom nije propustio drugu priliku odservirati za pobjedu.

U polufinalu će Nishikori igrati protiv boljeg iz ogleda između Francuza Richarda Gasqueta i Nijemca Alexandera Zvereva.

Ranije u petak u polufinale su se plasirali 10-rostruki osvajač ovog turnira i prvi igrač svijeta Španjolac Rafael Nadal te Bugarin Grigor Dimitrov. Nadal je s uvjerljivih 6-0, 6-2 svladao Austrijanca Dominica Thiema, dok je Dimitrov sa 6-4, 7-6 (5) pobijedio Belgijanca Davida Goffina.

Nishikori se u Monte Carlo vratio prvi put nakon debija 2012. U međusobnim dvobojima s Čilićem japanski igrač sad vodi 8-6 u pobjedama.