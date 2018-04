(VIDEO) SEKSIPILNA GIMNASTIČARKA IZAZIVA RONALDA! Pogledajte kakvim je škaricama odgovorila Cristianu

Gracias @gottalenttv por permitirme sorprender a las gimnastas que pasaron por vuestro escenario. Fue bello ver la ilusión con la que adaptaron la rítmica a vuestro show de televisión. ♥️. #gymnastics #gimnasiaritmica #gottalent #star

A post shared by Almudena Cid (@almudenacid) on Apr 7, 2018 at 12:10pm PDT