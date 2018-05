(VIDEO) SEKS-SKANDAL O KOJEM PRIČAJU SVI! Oglasila se atraktivna Kosovarka, a zvijezda Reala i dalje šuti

Seks-skandal koji je zaintrigirao cijeli svijet dobio je svoj nastavak. Nagađanje je prenio čak i ugledni CNN, a riječ je navodno o ‘strastvenoj noći’ koju su zajedno proveli planetarno popularna kosovsko-britanska pjevačica Dua Lipa i Realova zvijezda, Marco Asensio.

Lijepa brineta, prema napisima britanskih medija, provela je noć s Realovim ‘superstarom’ nakon utakmice Lige prvaka prošlog vikenda, ali Kosovarka, koja je oduševila nastupom na finalu Lige prvaka, se vrlo brzo oglasila na Twitteru i negirala cijelu priču.

Tvrdi da Asensija niti ne poznaje, a našalila se da za to nema niti neke šanse jer je njezin menadžer strastveni navijač Liverpoola, kojeg je Real porazio u finalu Lige prvaka.

“Menadžer mi to nikad ne bi oprostio”, izjavila je simpatična Dua.

I haven’t even met Marco Asensio and it is highly unlikely I ever will as my Liverpool supporting manager would never forgive me https://t.co/eajwTsm6pe

— DUA LIPA (@DUALIPA) 29. svibnja 2018.